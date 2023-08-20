одновременное применение кризотиниба и мощных ингибиторов CYP3A4 (атазанавир, ритонавир, кобицистат, итраконазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин и эритромицин и др.) повышает концентрацию кризотиниба в плазме крови.

Применение повторных доз кризотиниба одновременно с рифампицином, мощным индуктором CYP3A4, приводило к снижению значений AUC и C max кризотиниба на 84% и 79% соответственно по сравнению с приемом последнего в качестве монотерапии.

Прием кризотиниба после применения эзомепразола приводит к снижению общей AUC кризотиниба.

Следует избегать одновременного применения кризотиниба с субстратами изофермента CYP3A, которые характеризуются узким терапевтическим диапазоном, такими как алфентанил, цизаприд, циклоспорин, алкалоиды спорыньи, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус, такролимус и др.

Кризотиниб может увеличивать концентрации в плазме крови препаратов, метаболизирующихся с помощью CYP2B6 (таких как бупропион, эфавиренз).