КРИЗОТИНИБ (CRIZOTINIBUM) Действующее вещество
кризотиниб является селективным низкомолекулярным ингибитором рецепторов тирозинкиназы (RTK) киназы анапластической лимфомы (ALK) и ее онкогенных форм (например продуктов слияния ALK и отдельных ее мутаций). Кризотиниб имеет мощную селективную ингибирующее активность и индуцирует апоптоз линий опухолевых клеток, экспрессирующих продукты слияния ALK (в том числе белок иглокожих, ассоциированный с микротрубочками, тип 4 (EML4) -ALK, и нуклеофозмин (NPM) -ALK), продукты слияния ROS1 или проявляют амплификации генных локусов ALK или MET.
Достижения Cmax в плазме крови составляет 4 — 6 ч. Равновесное состояние досягаться на 15 день применения. Биодоступность кризотинибу составляет 43%. Кризотиниб испытывает метаболических преобразований преимущественно под влиянием CYP3A4 / 5.
Т½ — 42 ч.
- терапии первой линии у взрослых с распространенным немелкоклеточным раком легких (НМКРЛ), положительным в киназы анапластической лимфомы (ALK)
- лечение взрослых с распространенным немелкоклеточным раком легких (НМКРЛ), положительным в киназы анапластической лимфомы (ALK), которые ранее получали лечение;
- лечение взрослых с ROS1-положительным распространенным немелкоклеточным раком легких (НМКРЛ).
рекомендованная доза — 250 мг 2 рази в сутки непрерывно.
повышенная чувствительность.
нейтропения, анемия, лейкопения, нейропатия, гипофосфатемия, дисгевзия, брадикардия, діарея, запор, диспепсия и др.
одновременное применение кризотиниба и мощных ингибиторов CYP3A4 (атазанавир, ритонавир, кобицистат, итраконазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин и эритромицин и др.) повышает концентрацию кризотиниба в плазме крови.
Применение повторных доз кризотиниба одновременно с рифампицином, мощным индуктором CYP3A4, приводило к снижению значений AUC и Cmax кризотиниба на 84% и 79% соответственно по сравнению с приемом последнего в качестве монотерапии.
Прием кризотиниба после применения эзомепразола приводит к снижению общей AUC кризотиниба.
Следует избегать одновременного применения кризотиниба с субстратами изофермента CYP3A, которые характеризуются узким терапевтическим диапазоном, такими как алфентанил, цизаприд, циклоспорин, алкалоиды спорыньи, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус, такролимус и др.
Кризотиниб может увеличивать концентрации в плазме крови препаратов, метаболизирующихся с помощью CYP2B6 (таких как бупропион, эфавиренз).
лечения передозировки кризотинибом должно включать общие поддерживающие мероприятия. Известного антидота к кризотинибу не существует.