ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ/КРУПНОПЛОДНАЯ/МУСКАТНАЯ* (CUCURBITA PEPO/MAXIMA/MOSCHATA*) Действующее вещество
тыква (Cucurbita) — род одно- и многолетних травянистых растений семейства тыквенных, бахчевая культура. Плоды используют в диетическом питании, а также как лекарственное сырье. По содержанию углеводов, витаминов и минеральных солей плоды тыквы превосходят многие овощные культуры. Тыква содержит значительное количество витамина К, солей калия, кальция, железа. Тыквенная мякоть в сыром виде оказывает слабое мочегонное и слабительное действие. Семена тыквы богаты белковыми веществами (глобулин, глютелин и альбумин), а также содержат гликозид сантонин (сантолактин), обладающий антигельминтным действием за счет влияния на мышцы гельминтов. Семена тыквы используют при инвазиях, вызванных бычьим, свиным и карликовым цепнем, широким лентецом.
Масло семян тыквы, в состав которого входят стерол, сквален, ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, коэнзим Q, селен, цинк, обладает гепатопротекторным эффектом, способствует купированию дизурических симптомов при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также болевого синдрома у больных простатитом, способствует нормализации потенции. При длительном приеме масло семян тыквы оказывает гиполипидемическое действие.
тениидозы. Масло семян тыквы применяют для профилактики доброкачественной гиперплазии предстательной железы, при начальной стадии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, гиперлипидемии IIa и IIb типов, для профилактики атеросклероза.
после двухдневной подготовки (диета, на ночь — слабительное, вечером — клизма) принимают внутрь натощак в постели 300 г сырых или высушенных семян (предварительно очищенных от твердой кожуры и растертых в небольшом количестве воды с добавлением меда или варенья) в течение 1 ч. Через 3 ч принимают слабительное и еще через 30 мин ставят клизму. Можно назначать в виде отвара — 500 г измельченных семян на 450 мл воды.
При гиперплазии предстательной железы, гиперлипидемии масло семян тыквы назначают внутрь по 300–600 мг 3 раза в сутки. Лечение проводят в течение 3–4 мес. При доброкачественной гиперплазии предстательной железы масло семян тыквы применяют также ректально в форме суппозиториев по 500 мг.
повышенная чувствительность.
не выявлены.