после двухдневной подготовки (диета, на ночь — слабительное, вечером — клизма) принимают внутрь натощак в постели 300 г сырых или высушенных семян (предварительно очищенных от твердой кожуры и растертых в небольшом количестве воды с добавлением меда или варенья) в течение 1 ч. Через 3 ч принимают слабительное и еще через 30 мин ставят клизму. Можно назначать в виде отвара — 500 г измельченных семян на 450 мл воды.

При гиперплазии предстательной железы, гиперлипидемии масло семян тыквы назначают внутрь по 300–600 мг 3 раза в сутки. Лечение проводят в течение 3–4 мес. При доброкачественной гиперплазии предстательной железы масло семян тыквы применяют также ректально в форме суппозиториев по 500 мг.