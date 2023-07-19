тропическая травянистая лиана из семейства сапиндовых (Sapindaceae). Надземные части содержит тритерпеновые сапонины — окисленные производные олеаноловой кислоты, гидролизируемые дубильные вещества, квебрахит, следы алкалоидов, флавоноиды, фитостеролы. Настойка цветущей надземной части проявляет противозудное, противовоспалительное и противоаллергическое действие при экземе и нейродермите. В гомеопатии в виде матричной настойки применяется по тем же показаниям.