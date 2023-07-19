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Активные вещества — “Л”ЛИАНА CARDIOSPERMUM HALICACABUM* (CARDIOSPERMUM HALICACABUM*)

ЛИАНА CARDIOSPERMUM HALICACABUM* (CARDIOSPERMUM HALICACABUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Ирикар мазь, туба, 50 г, № 1; Alpen Pharma AG
Ирикар Мазь, туба, 50 г, № 1 Alpen Pharma AG
В 260 аптеках
от 230,98 грн
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тропическая травянистая лиана из семейства сапиндовых (Sapindaceae). Надземные части содержит тритерпеновые сапонины — окисленные производные олеаноловой кислоты, гидролизируемые дубильные вещества, квебрахит, следы алкалоидов, флавоноиды, фитостеролы. Настойка цветущей надземной части проявляет противозудное, противовоспалительное и противоаллергическое действие при экземе и нейродермите. В гомеопатии в виде матричной настойки применяется по тем же показаниям.

экзема, (истинная, микробная, контактная и др.), нейродермит, атопический дерматит, кожный зуд аллергической природы, в том числе после укусов насекомых.

мазь или крем на основе настойки растения наносят на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность к растению.

аллергические реакции.