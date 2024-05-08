плоды боярышника содержат флавоноиды (не менее 0,06%), холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины и др. Установлено также наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника не изучены. Препараты боярышника несколько усиливают сократимость миокарда и вместе с тем снижают его возбудимость.