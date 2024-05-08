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Активные вещества — “Б”БОЯРЫШНИК* (CRATAEGUS L.*)

БОЯРЫШНИК* (CRATAEGUS L.*) Действующее вещество

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Найдено: 37 препаратов
Боярышника листья и цветки листья и цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Боярышника листья и цветки Листья и цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 437 аптеках
от 30,99 грн
Цены в аптеках
Боярышник-Вишфа настойка, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Боярышник-Вишфа Настойка, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 431 аптеке
от 16,89 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 333 аптеках
от 9,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника плоды плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Боярышника плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 330 аптеках
от 43,42 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 313 аптеках
от 8,59 грн
Цены в аптеках
Боярышника плоды плоды, 4 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Боярышника плоды Плоды, 4 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 232 аптеках
от 42,99 грн
Цены в аптеках
Боярышника плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Боярышника плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 196 аптеках
от 45,94 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 134 аптеках
от 22,91 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1 Фитофарм
В 105 аптеках
от 15,78 грн
Цены в аптеках
Боярышника листья и цветки листья и цветки, 2,5 г, фильтр-пакет, № 20; ЗАО "Лектравы"
Боярышника листья и цветки Листья и цветки, 2,5 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 92 аптеках
от 30,14 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Тернофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Тернофарм
В 86 аптеках
от 10,59 грн
Цены в аптеках
Боярышника плоды плоды, 4 г, фильтр-пакет, № 20; ЗАО "Лектравы"
Боярышника плоды Плоды, 4 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 75 аптеках
от 37,11 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 71 аптеке
от 21,55 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка для перорального применения, 100 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка для перорального применения, 100 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 64 аптеках
от 16,40 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 60 аптеках
от 15,82 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 53 аптеках
от 21,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Боярышника настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 28 аптеках
от 7,42 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 24 аптеках
от 9,72 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; Красная звезда
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 Красная звезда
В 12 аптеках
от 28,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 21,60 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 8 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка для перорального применения, 100 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Боярышника настойка Настойка для перорального применения, 100 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 7 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 18,80 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Красная звезда
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Красная звезда
В 6 аптеках
от 14,49 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 6 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 17,01 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 31,14 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 11,57 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках других городов
от 15,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1 Фитофарм
В 5 аптеках других городов
от 17,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 25,00 грн
Цены в других городах
Боярышника плоды плоды, 140 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Боярышника плоды Плоды, 140 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; Биолик
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 Биолик
Нет в наличии
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, № 1; Корпорация Здоровье
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Боярышника настойка настойка, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: плоды, настойка, таблетки п/о, листья и цветки.

плоды боярышника содержат флавоноиды (не менее 0,06%), холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины и др. Установлено также наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника не изучены. Препараты боярышника несколько усиливают сократимость миокарда и вместе с тем снижают его возбудимость.

функциональные нарушения сердечной деятельности, ангионевроз, мерцательная аритмия и пароксизмальная тахикардия (при легких формах, в дополнение к лечению основными антиаритмическими препаратами).

настойку назначают по 20–30 капель 3–4 раза в сутки до еды. Сухой экстракт из листьев и цветов боярышника в форме таблеток назначают внутрь по 80–160 мг 3 раза в сутки. Листья и цветки принимают внутрь, в форме настоя, по 15–30 мл 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения — от 6 нед.

повышенная чувствительность к препаратам боярышника.

обычно хорошо переносятся.