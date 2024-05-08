БОЯРЫШНИК* (CRATAEGUS L.*) Действующее вещество
плоды боярышника содержат флавоноиды (не менее 0,06%), холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины и др. Установлено также наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника не изучены. Препараты боярышника несколько усиливают сократимость миокарда и вместе с тем снижают его возбудимость.
функциональные нарушения сердечной деятельности, ангионевроз, мерцательная аритмия и пароксизмальная тахикардия (при легких формах, в дополнение к лечению основными антиаритмическими препаратами).
настойку назначают по 20–30 капель 3–4 раза в сутки до еды. Сухой экстракт из листьев и цветов боярышника в форме таблеток назначают внутрь по 80–160 мг 3 раза в сутки. Листья и цветки принимают внутрь, в форме настоя, по 15–30 мл 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения — от 6 нед.
повышенная чувствительность к препаратам боярышника.
обычно хорошо переносятся.