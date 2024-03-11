Беременность . Кабазитаксел не показан для лечения женщин.

Информация о применении кабазитаксела беременным женщинам отсутствует. Экспериментальные исследования на животных показали, что у крыс, получавших токсические дозы, наблюдались неблагоприятные репродуктивные эффекты. Кроме того, было показано, что кабазитаксел проникает через плацентарный барьер и, следовательно, может попадать к нерожденному ребенку. Как и другие цитотоксические препараты, кабазитаксел также может вызвать повреждение эмбриона у беременных женщин.

Период кормления грудью . Имеющиеся фармакокинетические данные на животных показывают, что кабазитаксел и его метаболиты проникают в молоко.