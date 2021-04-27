КЛОПЕРАСТИН (CLOPERASTINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: суспензия для перорального применения.
USPDDN: 1-{2-((p-хлоро-альфа-фенилбензил)окси)этил}пиперидин.
клоперастин — противокашлевое средство преимущественно центрального действия — состоит в селективном ингибировании кашлевого нервного центра, не сопровождающемся угнетением дыхательных центров.
За счет ингибирования высвобождения воспалительных медиаторов и наличия миорелаксантного и антисеротонинового действия клоперастин оказывает седативное действие относительно периферической нервной системы, которая поддерживает кашлевые стимулы.
острый или хронический кашель различной этиологии.
2–5 мл 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.
повышенная чувствительность к клоперастатину.
нет данных.
поскольку специальных исследований применения клоперастина у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью не проводили, таким больным препарат следует назначать с осторожностью.
клоперастин можно применять с препаратами депрессантов и стимуляторов деятельности ЦНС. При сочетанном применении следует учитывать возможность усиления действия антигистаминных препаратов, антагонистов серотонина и миорелаксантов.
повышенная возбудимость ЦНС.