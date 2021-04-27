КЛОПЕРАСТИН (CLOPERASTINUM)

клоперастин — противокашлевое средство преимущественно центрального действия — состоит в селективном ингибировании кашлевого нервного центра, не сопровождающемся угнетением дыхательных центров.

За счет ингибирования высвобождения воспалительных медиаторов и наличия миорелаксантного и антисеротонинового действия клоперастин оказывает седативное действие относительно периферической нервной системы, которая поддерживает кашлевые стимулы.