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Активные вещества — “К”КЛОПЕРАСТИН (CLOPERASTINUM)

КЛОПЕРАСТИН (CLOPERASTINUM) Действующее вещество

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Mm = 329,869 Да.
Форма выпуска: суспензия для перорального применения.
КЛОПЕРАСТИН (CLOPERASTINUM)
CAS №: 3703-76-2 C20H24ClNO
RTECS: 1-(2-((4-хлорофенил)фенилметокси)этил)пиперидин; пиперидин, 1-(2-((4-хлорофенил)фенилметокси)этил)-(9CI); пиперидин, 1-(2-((p-хлоро-альфа-фенилбензил)окси)этил)-.
USPDDN: 1-{2-((p-хлоро-альфа-фенилбензил)окси)этил}пиперидин.

клоперастин — противокашлевое средство преимущественно центрального действия — состоит в селективном ингибировании кашлевого нервного центра, не сопровождающемся угнетением дыхательных центров.
За счет ингибирования высвобождения воспалительных медиаторов и наличия миорелаксантного и антисеротонинового действия клоперастин оказывает седативное действие относительно периферической нервной системы, которая поддерживает кашлевые стимулы.

острый или хронический кашель различной этиологии.

2–5 мл 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.

повышенная чувствительность к клоперастатину.

нет данных.

поскольку специальных исследований применения клоперастина у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью не проводили, таким больным препарат следует назначать с осторожностью.

клоперастин можно применять с препаратами депрессантов и стимуляторов деятельности ЦНС. При сочетанном применении следует учитывать возможность усиления действия антигистаминных препаратов, антагонистов серотонина и миорелаксантов.

повышенная возбудимость ЦНС.