дети и взрослые (включая лиц пожилого возраста). С массой тела до 60 кг: 50 000-75 000 МЕ/кг/сут. Суточную дозу делят на 3 введения: интервал между которыми составляет примерно 8 часов. Максимальная суточная доза составляет 75 000 МЕ/кг/сут.

С массой тела более 60 кг: 1000000-2000000 МЕ 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 6000000 МЕ. Колистиметат натрия следует вводить путем инфузии объемом до 50 мл в течение 30 минут. Пациенты с полностью имплантированным устройством венозного доступа способны перенести болюсную инъекцию в дозе до 2000000 МЕ в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, которая выполняется в течение не менее 5 минут.

Обычную дозу для взрослых 2000000 МЕ растворяют в 10-50 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инфузий или в воде для инъекций до образования прозрачного раствора. Раствор предназначен только для одноразового применения.