КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЙ (COLISTIMETHATUM NATRICUM) Действующее вещество
механизм действия. Колистиметат натрия - циклический полипептидный антибиотик, который вырабатывается Bacillus polymyxa var. colistinus, и относится к группе полимиксинов. Полимиксиновые антибиотики являются катионными агентами, механизм действия которых заключается в повреждении клеточных мембран. Последствием этого механизма действия полимиксиновых антибиотиков является гибель бактериальной клетки. Колистиместат натрия действует избирательно в отношении грамотрицательные бактерии, имеющих гидрофобную внешнюю мембрану.
Наиболее чувствительные виды: Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa.
Виды, для которых приобретенная чувствительность может быть проблемой:Enterobacter spp., Klebsiella spp.
Наиболее резистентные микроорганзмы: виды Brucella, Burkholderia cepacia и родственные виды, Neisseria spp., Proteus spp., Providencia spp., Serratia spp.
Анаэробы: все грамположительные микроорганизмы.
лечение некоторых тяжелых инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями, включая инфекции нижних дыхательных путей и мочевыводящих путей, при наличии противопоказаний к назначению или наличия резистентности к системным антибактериальным средствам.
дети и взрослые (включая лиц пожилого возраста). С массой тела до 60 кг: 50 000-75 000 МЕ/кг/сут. Суточную дозу делят на 3 введения: интервал между которыми составляет примерно 8 часов. Максимальная суточная доза составляет 75 000 МЕ/кг/сут.
С массой тела более 60 кг: 1000000-2000000 МЕ 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 6000000 МЕ. Колистиметат натрия следует вводить путем инфузии объемом до 50 мл в течение 30 минут. Пациенты с полностью имплантированным устройством венозного доступа способны перенести болюсную инъекцию в дозе до 2000000 МЕ в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, которая выполняется в течение не менее 5 минут.
Обычную дозу для взрослых 2000000 МЕ растворяют в 10-50 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инфузий или в воде для инъекций до образования прозрачного раствора. Раствор предназначен только для одноразового применения.
повышенная чувствительность к колистиметату натрия (колистину) или к полимиксину B. Наличие у пациента myasthenia gravis.
со стороны иммунной системы:реакции гиперчувствительности - сыпь и ангионевротический отек; со стороны нервной системы: нейротоксичность - лицевая парестезия и парестезия полости рта, головная боль, мышечная слабость, головокружение, атаксия; со стороны кожи: зуд; со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, вызванное увеличением уровня креатинина в крови и/или мочевины и/или снижением клиренса креатинина, почечная недостаточность; общие нарушения и реакции в месте введения: реакции в месте введения.
следует проявлять особую осторожность при применении колистиметата натрия пациентам с порфирией.
В случае превышения рекомендуемой дозы для парентерального введения могут наблюдаться явления нефротоксичности или нейротоксичности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения колистиметатом натрия возможны головокружение, спутанность сознания и нарушение зрения. Пациентам следует избегать управления транспортными средствами или работы с механизмами.
следует избегать совместного применения колистиметата натрия с другими лекарственными средствами, обладающими нейротоксическим и/или нефротоксическим эффектом.
Особо осторожно следует применять блокаторы нейромышечной передачи и диэтиловый эфир у пациентов, получающих колистиметат натрия.
передозировка препарата может стать причиной блокады нервно-мышечной передачи, результатом чего может быть мышечная слабость, апноэ и остановка дыхания. Передозировка может стать причиной острой почечной недостаточности.
Специфический антидот отсутствует. Рекомендуется проведение поддерживающей терапии, а также ускорить выведение колистиметата натрия из организма, путем назначения маннитола.