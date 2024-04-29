для п/к болюсных инъекций или в/в введения; рекомендуемый режим применения для лечения ворсинчато-клеточного лейкоза - один курс введения препарата 0,14 мг/кг массы тела/сут 5 дней в виде п/к болюсной инъекции, альтернатива — 1 курс в дозе 0,1 мг/кг массы тела/сут 7 дней подряд как непрерывное в/в введение. Терапию препаратом прекратить при возникновении острой токсичности до полного исчезновения нежелательной р-ции. В случае появления инфекции провести лечение а/б. Пациентам с большой опухолевой массой рекомендуется проводить профилактическую терапию аллопуринолом для контроля уровня мочевой кислоты в плазме крови вместе с адекватной или увеличенной гидратацией, которую необходимо начинать за 24 ч до химиотерапии, рекомендуемая суточная доза 100 мг аллопуринола p/os, длительность лечения — 2 нед., в случае превышения нормального уровня мочевой кислоты в сыворотке крови дозу аллопуринола увеличить до 300 мг/сут.

П/к введение: рекомендуемую дозу вводят шприцем без разведения, перед введением препарата нагреть его до комнатной t°.

В/в введение: расчетную ежедневную дозу препарата разбавить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и применять в/в в течение 24 ч.