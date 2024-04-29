Кладрибин (Cladribinum) Действующее вещество
Аналог пуринового нуклеозида, который действует как антиметаболит; является пропрепаратом, который быстро поглощается клетками после парентерального введения и внутриклеточно фосфорилируется в активный нуклеотид 2-хлородезоксиаденозин-5’трифосфат (СdАТР) дезоксицитидинкиназой (dСК); механизм действия связан с включением СdАТР в ДНК-цепочки: синтез новой ДНК в делящихся клетках блокируется и подавляется механизм восстановления ДНК вследствие чего разрываются ДНК-цепи и уменьшается к-ция никотинамид аденин динуклеотида и АТР даже в клетках в состоянии покоя; СdАТР ингибирует рибонуклеотидредуктазу — фермент, конвертирующий рибонуклеотиды в дезоксирибонуклеотиды; гибель клеток происходит ч/з исчерпания энергии и апоптоза.
Волосатоклеточный лейкоз.
для п/к болюсных инъекций или в/в введения; рекомендуемый режим применения для лечения ворсинчато-клеточного лейкоза - один курс введения препарата 0,14 мг/кг массы тела/сут 5 дней в виде п/к болюсной инъекции, альтернатива — 1 курс в дозе 0,1 мг/кг массы тела/сут 7 дней подряд как непрерывное в/в введение. Терапию препаратом прекратить при возникновении острой токсичности до полного исчезновения нежелательной р-ции. В случае появления инфекции провести лечение а/б. Пациентам с большой опухолевой массой рекомендуется проводить профилактическую терапию аллопуринолом для контроля уровня мочевой кислоты в плазме крови вместе с адекватной или увеличенной гидратацией, которую необходимо начинать за 24 ч до химиотерапии, рекомендуемая суточная доза 100 мг аллопуринола p/os, длительность лечения — 2 нед., в случае превышения нормального уровня мочевой кислоты в сыворотке крови дозу аллопуринола увеличить до 300 мг/сут.
П/к введение: рекомендуемую дозу вводят шприцем без разведения, перед введением препарата нагреть его до комнатной t°.
В/в введение: расчетную ежедневную дозу препарата разбавить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и применять в/в в течение 24 ч.
гиперчувствительность к компонентам препарата; беременность и период кормления грудью; пациенты до 18 лет; пациенты с умеренной или тяжелой степенью поражения почек (КлКр≤ 50 мл/мин) или печени (показатель Чайлд-Пью ≥4); одновременное применение других миелосупрессивных ЛС.
инфекции, случаи острой долговременной лимфоцитопении, серьезные осложнения с нечастыми летальными исходами связаны с оппортунистическими инфекциями (например пневмоцитоз, токсоплазмоз, листериоз, кандидоз, герпес-вирусные, цитомегаловирусные инфекции и инфекции, вызванные атипичными микобактериями), септицемия, пневмония, вторичная злокачественная опухоль, панцитопения/миелосупрессия, тяжелая тромбоцитопения, тяжелая анемия, тяжелая нейтропения, петехия, кровотечение, носовое кровотечение; гиперэозинофилия, иммуносупрессия, гемолитическая анемия; р-ция «трансплантат против хозяина», уменьшение аппетита, беспокойство, спутанность сознания, депрессия, головная боль, головокружение; бессонница; сонливость, парестезии, слабость, летаргия, полинейропатия, атаксия; эпилептический приступ, неврологические расстройства речи и глотания, конъюнктивит; блефарит, тахикардия, шум в сердце, артериальная гипотензия, ишемия миокарда; флебит; СН, фибрилляция желудочков, декомпенсированная СН, апоплексия; легочная эмболия, угнетение дыхания, хрипы в грудной клетке, кашель; одышка, легочная интерстициальная инфильтрация инфекционной этиологии; фарингит, тошнота, рвота, запор, диарея; гастроинтестинальная боль, метеоризм, воспаление слизистой оболочки; илеус, повышение билирубина и уровня трансаминаз, холецистит, ПН, сыпь, локализованная экзантема, повышенное потоотделение; зуд, кожная боль, эритема, крапивница; с-м Стивенса-Джонсона/Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), миалгия, артралгия, артрит, боль в костях, НН, р-ции в месте введения, лихорадка (до 64%), утомляемость (48%), озноб, астения; отек, недомогание, боль; кахексия; амилоидоз, с-м лизиса опухоли.