КАМФОРА БРОМИСТАЯ* (CAMPHORA MONOBROMATA*) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки.
CAS №: 76-29-9 C10H15BrO
USPDDN: камфора монобромистая.
RTECS, TSCAINV: 3-бромо-1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он.
RTECS, TSCAINV: 3-бромо-1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он.
Форма выпуска: таблетки.
оказывает седативное действие, нормализует сердечную деятельность.
кардионевроз, неврастения, начальная стадия гипертонической болезни.
назначают внутрь по 0,1–0,5 г 2–3 раза в сутки после еды.
повышенная чувствительность к камфоре или бромидам.
обычно хорошо переносится.