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Активные вещества — “К”КАМФОРА БРОМИСТАЯ* (CAMPHORA MONOBROMATA*)

КАМФОРА БРОМИСТАЯ* (CAMPHORA MONOBROMATA*) Действующее вещество

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Форма выпуска: таблетки.
КАМФОРА БРОМИСТАЯ* (CAMPHORA MONOBROMATA*)
CAS №: 76-29-9 C10H15BrO
USPDDN: камфора монобромистая.
RTECS, TSCAINV: 3-бромо-1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он.
Форма выпуска: таблетки.

оказывает седативное действие, нормализует сердечную деятельность.

кардионевроз, неврастения, начальная стадия гипертонической болезни.

назначают внутрь по 0,1–0,5 г 2–3 раза в сутки после еды.

повышенная чувствительность к камфоре или бромидам.

обычно хорошо переносится.