БЕМИПАРИН НАТРИЯ (BEMIPARINUM NATRICUM) Действующее вещество
бемипарин натрий — низкомолекулярный гепарин, полученный в результате деполимеризации гепарина натрия, выделенного из слизистой оболочки кишечника свиньи. Средняя молекулярная масса (Мm) бемипарина составляет около 3600 Да. Процент молекулярных цепей с Мm <2000 Да составляет <35%. Процент молекулярных цепей с Мm 2000–6000 Да колеблется в диапазоне 50–75%. Доля молекулярных цепей с Мm >6000 Да составляет <15%. Анти-Ха-факторная активность бемипарина составляет 80–120 МЕ антифактора-Ха на 1 мг сухого вещества, а анти-IIа-факторная активность составляет 5–20 МЕ антифактора IIа на 1 мг сухого вещества. Соотношение анти-Ха-факторной/анти-IIа-факторной активности — около 8. В экспериментах на животных бемипарин натрий продемонстрировал антикоагуляционное действие и умеренный геморрагический эффект. Применение бемипарина натрия у человека подтверждает его противосвертывающую активность и при соблюдении рекомендуемой дозы значительно не увеличивает время свертывания крови.
профилактика венозной тромбоэмболии с высокой степенью риска при оперативных вмешательствах; профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального кровообращения при проведении гемодиализа; профилактика венозной тромбоэмболии у нехирургических пациентов с высоким риском развития венозной тромбоэмболии; вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у пациентов с тромбозом глубоких вен и переходными факторами риска.
общехирургические вмешательства с умеренным риском возникновения венозной тромбоэмболии. В день хирургического вмешательства вводят 2500 МЕ препарата путем п/к инъекции за 2 ч до начала или через 6 ч после окончания операции, а в следующие дни вводят п/к по 2500 МЕ каждые 24 ч. С целью профилактики применяют на протяжении периода риска развития тромбоэмболии или до полного восстановления двигательной активности пациента. Обычно такое профилактическое лечение проводится как минимум 7–10 дней после хирургического вмешательства для снижения риска развития тромбоэмболии.
У пациентов, которым выполняются обширные ортопедические операции, профилактиктическое лечение следует продолжать до 35 дней. У пациентов, оперированных по поводу рака органов брюшной полости или таза, — до 28 дней при условии повышенного риска развития тромбоэмболии и низкого риска развития кровотечения.
При гемодиализе: предупреждение свертывания крови в экстракорпоральном контуре. У больных, которым проводят многократный гемодиализ продолжительностью не более 4 ч, при условии отсутствия риска кровотечений профилактика свертывания крови в экстракорпоральном контуре во время процедуры диализа достигается путем однократного введения дозы препарата путем болюсной инъекции в артериальное русло в начале сеанса гемодиализа. Для больных с массой тела <60 кг доза составляет 2500 МЕ антифактора-Xa, а с массой тела >60 кг — 3500 МЕ антифактора-Xa.
Профилактика венозной тромбоэмболии у нехирургических пациентов с умеренным и высоким риском развития венозной тромбоэмболии (например у пациентов с острыми заболеваниями). Рекомендуемая доза бемипарина составляет 2500 анти-Ха фактора в сутки п/к (умеренный риск) и 3500 анти-Ха фактора в сутки п/к (высокий риск). Профилактическое лечение проводится по решению врача в период существования у пациента риска или во время его иммобилизации.
Вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у пациентов с тромбозом глубоких вен и переходными факторами риска. Бемипарин можно применять в фиксированной дозе 3500 МЕ/сут (максимальная продолжительность лечения — до 3 мес) пациентам, получающим лечение антикоагулянтами по поводу тромбоза глубоких вен с легочной эмболией или без нее, в качестве терапевтической альтернативы лечению пероральными антикоагулянтами или в тех случаях, когда они противопоказаны.
известная повышенная чувствительность к бемипарину натрия или гепарину или веществам свиного происхождения; подтвержденная иммунологически обусловленная гепарином тромбоцитопения или подозрение на нее, или наличие ее в анамнезе; кровотечения или повышенный риск кровотечений в связи с нарушением свертывания крови; тяжелые нарушения функции печени и поджелудочной железы; травмы или оперативные вмешательства в области ЦНС, органа зрения или органа слуха на протяжении последних 2 мес; ДВС-синдром в рамках индуцированной гепарином тромбоцитопении; острый бактериальный эндокардит и хронический эндокардит; патологические состояния с высоким риском развития кровотечений, например активная пептическая язва, геморрагический инсульт, церебральная аневризма или церебральная неоплазия.
очень часто - экхимоз в месте инъекции, гематома и боль в месте инъекции; часто - кровотечения (на участках кожи, слизистых оболочек, ран, пищеварительного, мочеполового тракта), незначительное повышение уровня трансаминаз (АсАТ, АлАТ) и гамма-глутамилтрансферазы; иногда - легкая обратимая имунная тромбоцитопения (тип I), крапивница, зуд; редко - тяжелая тромбоцитопения (тип II), анафилактические реакции (тошнота, рвота, лихорадка, одышка, бронхоспазм, отек голосовой щели, гипотензия, крапивница, зуд), некроз кожи в месте введения, эпидуральная и спинномозговая гематома после эпидуральной или спинномозговой анестезии или люмбальной пункции; частота неизвестна - гиперкалиемия.
взаимодействия бемипарина не изучены. Не рекомендуется одновременное применение бемипарина с антагонистами витамина К и другими антикоагулянтами, НПВП, в том числе ацетилсалициловой кислотой и другими салицилатами, тиклопидином, клопидогрелем и другими ингибиторами агрегации тромбоцитов, системными ГКС и декстраном.
основным проявлением передозировки является кровотечение. Решение об отмене бемипарина натрия принимается в зависимости от тяжести геморрагии и риска развития тромбоза. Незначительные геморрагии редко требуют специального лечения. Нейтрализация бемипарина протамина сульфатом изучалась в системах с целью наблюдения за снижением анти-Ха-активности и воздействием на активированное частичное тромбопластиновое время. Значительные кровотечения обусловливают необходимость применения протамина сульфата.