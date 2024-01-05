общехирургические вмешательства с умеренным риском возникновения венозной тромбоэмболии. В день хирургического вмешательства вводят 2500 МЕ препарата путем п/к инъекции за 2 ч до начала или через 6 ч после окончания операции, а в следующие дни вводят п/к по 2500 МЕ каждые 24 ч. С целью профилактики применяют на протяжении периода риска развития тромбоэмболии или до полного восстановления двигательной активности пациента. Обычно такое профилактическое лечение проводится как минимум 7–10 дней после хирургического вмешательства для снижения риска развития тромбоэмболии.

У пациентов, которым выполняются обширные ортопедические операции, профилактиктическое лечение следует продолжать до 35 дней. У пациентов, оперированных по поводу рака органов брюшной полости или таза, — до 28 дней при условии повышенного риска развития тромбоэмболии и низкого риска развития кровотечения.

При гемодиализе: предупреждение свертывания крови в экстракорпоральном контуре. У больных, которым проводят многократный гемодиализ продолжительностью не более 4 ч, при условии отсутствия риска кровотечений профилактика свертывания крови в экстракорпоральном контуре во время процедуры диализа достигается путем однократного введения дозы препарата путем болюсной инъекции в артериальное русло в начале сеанса гемодиализа. Для больных с массой тела <60 кг доза составляет 2500 МЕ антифактора-Xa, а с массой тела >60 кг — 3500 МЕ антифактора-Xa.

Профилактика венозной тромбоэмболии у нехирургических пациентов с умеренным и высоким риском развития венозной тромбоэмболии (например у пациентов с острыми заболеваниями). Рекомендуемая доза бемипарина составляет 2500 анти-Ха фактора в сутки п/к (умеренный риск) и 3500 анти-Ха фактора в сутки п/к (высокий риск). Профилактическое лечение проводится по решению врача в период существования у пациента риска или во время его иммобилизации.

Вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у пациентов с тромбозом глубоких вен и переходными факторами риска. Бемипарин можно применять в фиксированной дозе 3500 МЕ/сут (максимальная продолжительность лечения — до 3 мес) пациентам, получающим лечение антикоагулянтами по поводу тромбоза глубоких вен с легочной эмболией или без нее, в качестве терапевтической альтернативы лечению пероральными антикоагулянтами или в тех случаях, когда они противопоказаны.