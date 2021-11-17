БОВГИАЛУРОНИДАЗА АЗОКСИМЕР (BOVHYALURONIDASUM AZOXIMERUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Лонгидаза обладает ферментативной протеолитической (гиалуронидазной) активностью, пролонгированным действием, иммуномодулирующими, хелатирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Пролонгирование действия фермента достигается ковалентным связыванием его с физиологически активным высокомолекулярным носителем (активированным производным N-оксида поли-1,4-этиленпиперазина, аналогом полиоксидония), обладающим собственной фармакологической активностью: оказывает иммуномодулирующее, детоксицирующее, антиоксидантное действие. Ковалентная связь значительно повышает устойчивость фермента к денатурирующим воздействиям и действию ингибиторов: ферментативная активность лонгидазы сохраняется при нагревании до 37 °C в течение 20 сут, в то время как нативная гиалуронидаза в этих же условиях утрачивает свою активность в течение суток.
Ковалентная связь лонгидазы обеспечивает одновременное локальное присутствие протеолитического фермента и носителя, способного связывать высвобождающиеся ингибиторы фермента и стимуляторы синтеза коллагена (ионы железа, меди, гепарин и др.). Благодаря указанным свойствам лонгидаза обладает не только способностью деполимеризовать матрикс соединительной ткани в фиброзно-гранулематозных образованиях, но и подавлять обратную регуляторную реакцию, направленную на синтез компонентов соединительной ткани.
Специфическим субстратом тестикулярной гиалуронидазы являются гликозаминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитин, хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат), составляющие основу матрикса соединительной ткани. В результате деполимеризации (разрыва связи между C1 ацетилглюкозамина и С4 глюкуроновой или индуроновой кислот) под влиянием гиалуронидазы гликозаминогликаны теряют свои основные свойства: вязкость, способность связывать воду, ионы металлов, затрудняется формирование коллагеновых белков в волокна, повышается проницаемость тканевых барьеров, облегчается движение жидкости в межклеточном пространстве, улучшается эластичность соединительной ткани, что проявляется в уменьшении отечности ткани, уплощении рубцов, увеличении объема движения суставов, уменьшении контрактур и предупреждении их формирования, уменьшении спаечного процесса.
Лонгидаза ослабляет течение острой фазы воспаления, регулирует (повышает или снижает, в зависимости от исходного уровня) синтез медиаторов воспаления (интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли-альфа), повышает гуморальный иммунный ответ и резистентность организма к инфекции.
Лонгидаза не обладает антигенными свойствами, митогенной, поликлональной активностью, не оказывает мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.
Фармакокинетика. При парентеральном введении активное вещество быстро всасывается в системный кровоток и достигает Cmax в крови через 20–25 мин, характеризуется высокой скоростью распределения в организме. Период полураспределения — около 0,5 ч, Т½ при в/м введении — 36 ч, при п/к — около 45 ч. Объем распределения — 0,43 л/кг. Конъюгация не снижает высокой биодоступности фермента — биодоступность не менее 90%.
Действующее вещество проникает во все органы и ткани, в том числе через ГЭБ и офтальмический барьер.
В организме гиалуронидаза подвергается гидролизу, а носитель распадается до низкомолекулярных соединений (олигомеров), которые выводятся преимущественно через почки в две фазы. В течение первых суток через почки выводится 45–50%, через кишечник — не более 3%. Далее скорость выведения замедляется, к 4–5-м суткам препарат выводится полностью.
Препарат проникает во все органы и ткани, в том числе проходит через ГЭБ и гематоофтальмический барьер. Установлено отсутствие тканевой кумуляции. Биодоступность лонгидазы при применении в виде ректальных суппозиториев не менее 70%.
взрослым в составе комплексной терапии для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной ткани:
- в гинекологии: лечение и профилактика спаечного процесса в малом тазу при воспалительных заболеваниях внутренних половых органов, в том числе трубно-перитонеальном бесплодии, внутриматочных синехиях, хроническом эндометрите;
- в урологии: лечение хронического простатита, интерстициального цистита;
- в хирургии: лечение и профилактика спаечного процесса после оперативных вмешательств на органах брюшной полости; гипертрофические рубцы после травм, ожогов, операций, пиодермии; длительно незаживающие раны;
- в дерматовенерологии и косметологии: лечение ограниченной склеродермии, келоидных, гипертрофических, формирующихся рубцов после пиодермии, травм, ожогов, операций;
- в пульмонологии и фтизиатрии: лечение пневмосклероза, фиброзирующего альвеолита, туберкулеза (кавернозно-фиброзный, инфильтративный, туберкулема);
- в ортопедии: лечение контрактуры суставов, артрозов, анкилозирующего спондилоартрита, гематом;
- для повышения биодоступности: при одновременном введении с антибактериальными препаратами в урологии, гинекологии, хирургии, дерматовенерологии, пульмонологии, для усиления действия местных анестетиков.
п/к (вблизи места поражения или под рубцово-измененные ткани) или в/м в дозе 3000 МЕ курсом от 5 до 25 инъекций (в зависимости от заболевания) с интервалом между введениями от 3 до 10 дней.
Способы введения определяет врач в зависимости от диагноза, тяжести заболевания, клинического течения, возраста больного. При необходимости рекомендуется повторный курс через 2–3 мес.
В случае лечения заболеваний, сопровождающихся тяжелым хроническим продуктивным процессом в соединительной ткани, после стандартного курса рекомендуется длительная поддерживающая терапия лонгидазой в дозе 3000 МЕ с перерывами между инъекциями — 10–14 дней.
Для повышения биодоступности лекарственных и диагностических средств рекомендуется в/м или п/к введение лонгидазы в дозе 1500 МЕ за 10–15 мин в то же место, что и основной препарат.
повышенная чувствительность к препарату, острые инфекционные заболевания, легочное кровотечение и кровохарканье, свежее кровоизлияние в стекловидное тело, злокачественные новообразования, почечная недостаточность, возраст до 18 лет (результаты клинических исследований отсутствуют).
аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности, болезненность в месте введения при парентеральном применении.
при развитии аллергических реакций применение лонгидазы немедленно прекращают. При пропуске очередной дозы препарат следует применять далее, как обычно, без удвоения дозы с целью компенсации пропущенной.
При применении на фоне обострения очагов инфекции для предупреждения распространения инфекции лонгидазу назначают одновременно с антимикробными средствами.
лонгидазу можно комбинировать с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми препаратами, бронхолитиками. При применении в комбинации с другими лекарственными средствами (антибиотики, местные анестетики, диуретики) лонгидаза повышает биодоступность и усиливает их действие. При одновременном применении с высокими дозами салицилатов, кортизона, АКТГ, эстрогенов или антигистаминных препаратов возможно снижение ферментативной активности лонгидазы.
Не следует применять лонгидазу одновременно с препаратами, содержащими фуросемид, бензодиазепины, фенитоин.
симптомы передозировки могут проявляться ознобом, повышением температуры, головокружением, гипотензией. Введение препарата прекращают и назначают симптоматическую терапию.