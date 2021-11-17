фармакодинамика. Лонгидаза обладает ферментативной протеолитической (гиалуронидазной) активностью, пролонгированным действием, иммуномодулирующими, хелатирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Пролонгирование действия фермента достигается ковалентным связыванием его с физиологически активным высокомолекулярным носителем (активированным производным N-оксида поли-1,4-этиленпиперазина, аналогом полиоксидония), обладающим собственной фармакологической активностью: оказывает иммуномодулирующее, детоксицирующее, антиоксидантное действие. Ковалентная связь значительно повышает устойчивость фермента к денатурирующим воздействиям и действию ингибиторов: ферментативная активность лонгидазы сохраняется при нагревании до 37 °C в течение 20 сут, в то время как нативная гиалуронидаза в этих же условиях утрачивает свою активность в течение суток.

Ковалентная связь лонгидазы обеспечивает одновременное локальное присутствие протеолитического фермента и носителя, способного связывать высвобождающиеся ингибиторы фермента и стимуляторы синтеза коллагена (ионы железа, меди, гепарин и др.). Благодаря указанным свойствам лонгидаза обладает не только способностью деполимеризовать матрикс соединительной ткани в фиброзно-гранулематозных образованиях, но и подавлять обратную регуляторную реакцию, направленную на синтез компонентов соединительной ткани.

Специфическим субстратом тестикулярной гиалуронидазы являются гликозаминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитин, хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат), составляющие основу матрикса соединительной ткани. В результате деполимеризации (разрыва связи между C1 ацетилглюкозамина и С4 глюкуроновой или индуроновой кислот) под влиянием гиалуронидазы гликозаминогликаны теряют свои основные свойства: вязкость, способность связывать воду, ионы металлов, затрудняется формирование коллагеновых белков в волокна, повышается проницаемость тканевых барьеров, облегчается движение жидкости в межклеточном пространстве, улучшается эластичность соединительной ткани, что проявляется в уменьшении отечности ткани, уплощении рубцов, увеличении объема движения суставов, уменьшении контрактур и предупреждении их формирования, уменьшении спаечного процесса.

Лонгидаза ослабляет течение острой фазы воспаления, регулирует (повышает или снижает, в зависимости от исходного уровня) синтез медиаторов воспаления (интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли-альфа), повышает гуморальный иммунный ответ и резистентность организма к инфекции.

Лонгидаза не обладает антигенными свойствами, митогенной, поликлональной активностью, не оказывает мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.

Фармакокинетика. При парентеральном введении активное вещество быстро всасывается в системный кровоток и достигает C max в крови через 20–25 мин, характеризуется высокой скоростью распределения в организме. Период полураспределения — около 0,5 ч, Т ½ при в/м введении — 36 ч, при п/к — около 45 ч. Объем распределения — 0,43 л/кг. Конъюгация не снижает высокой биодоступности фермента — биодоступность не менее 90%.

Действующее вещество проникает во все органы и ткани, в том числе через ГЭБ и офтальмический барьер.

В организме гиалуронидаза подвергается гидролизу, а носитель распадается до низкомолекулярных соединений (олигомеров), которые выводятся преимущественно через почки в две фазы. В течение первых суток через почки выводится 45–50%, через кишечник — не более 3%. Далее скорость выведения замедляется, к 4–5-м суткам препарат выводится полностью.

Препарат проникает во все органы и ткани, в том числе проходит через ГЭБ и гематоофтальмический барьер. Установлено отсутствие тканевой кумуляции. Биодоступность лонгидазы при применении в виде ректальных суппозиториев не менее 70%.