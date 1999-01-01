Киев
Активные вещества на букву “192”
BREXPIPRAZOLUM (БРЕКСПИПРАЗОЛ)
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Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
от
2409,27
грн
в 309 аптеках
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Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
от
2562,00
грн
в 307 аптеках
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Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
от
2451,00
грн
в 296 аптеках
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