Киев
Активные вещества на букву “192”

BREXPIPRAZOLUM (БРЕКСПИПРАЗОЛ)0

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Рексалти
Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
от 2409,27 грн
в 309 аптеках
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Рексалти
Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
от 2562,00 грн
в 307 аптеках
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Рексалти
Рексалти
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
от 2451,00 грн
в 296 аптеках
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