диагноз должен быть подтвержден микроскопическим исследованием и/или бактериологическим посевом влагалищного мазка.

Если клинические симптомы не исчезают, следует повторить микробиологическое исследование для исключения присутствия других возбудителей и подтверждения первоначального диагноза.

Если во время применения бутоконазола возникают симптомы гиперчувствительности или раздражения, лечение следует прекратить.

Бутоконазол не следует применять в I триместр беременности, а также женщинам репродуктивного возраста, если только они не пользуются адекватными противозачаточными средствами.