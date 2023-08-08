БУТОКОНАЗОЛ (BUTOCONAZOLUM) Действующее вещество
бутоконазол является производным имидазола, обладает фунгицидной активностью in vitro в отношении грибов рода Candida, Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Препарат также активен против некоторых грамположительных бактерий in vitro. Отмечается высокая клиническая эффективность препарата при вагинальных инфекциях, вызванных штаммами гриба Candida albicans.
для местного лечения при вульвовагинальных грибковых инфекциях, вызванных Candida albicans и другими видами рода Candida.
рекомендуемая доза составляет примерно 5 г при однократном интравагинальном введении в любое время суток.
повышенная чувствительность к бутоконазолу. Не следует применять вагинальный крем, содержащий бутоконазол, в І триместр беременности, а также женщинам репродуктивного возраста, живущих половой жизнью, если они не используют адекватные средства контрацепции.
со стороны ЖКТ: боль внизу живота, спазмы внизу живота;
со стороны половых органов и молочных желез: боль в области таза и воспаление влагалища; отек влагалища; вульвовагинальный зуд; вульвовагинальное жжение.
диагноз должен быть подтвержден микроскопическим исследованием и/или бактериологическим посевом влагалищного мазка.
Если клинические симптомы не исчезают, следует повторить микробиологическое исследование для исключения присутствия других возбудителей и подтверждения первоначального диагноза.
Если во время применения бутоконазола возникают симптомы гиперчувствительности или раздражения, лечение следует прекратить.
Бутоконазол не следует применять в I триместр беременности, а также женщинам репродуктивного возраста, если только они не пользуются адекватными противозачаточными средствами.
данные о взаимодействии с лекарственными препаратами отсутствуют.
при случайном проглатывании крема как можно раньше применяют такие рутинные мероприятия, как промывание желудка.