БИЦИКЛОЛ* (BICYCLOLUM*) Действующее вещество
по химической структуре бициклол подобен бифендату. Бициклол снижает повышенный уровень трансаминаз при гепатите, поражении печени хлороформом, D-галактозамином и ацетаминофеном и восстанавливать нарушенные структуры печеночной ткани разной степени тяжести. Бициклол задерживает апоптоз гепатоцитов, стимулированный ФНО и цитотоксичными Т-клетками. Это, в свою очередь, приводит к восстановлению повреждений ядра и ДНК гепатоцитов.
T½ двухфазный. T½ в первую фазу — 0,84 ч, T½ во вторую фазу — 6,26 ч. Cmax — 1,8 ч. Метаболизм бициклола происходит в печени при участии цитохрома P450 с образованием основных метаболитов 4’OH-Bicyclol и 4OH-Bicyclol. Степень связывания с белками плазмы крови достигает 78%. Менее 30% бициклола выводится из организма через ЖКТ с калом в течение 24 ч. Примерно 1,3% выводится с мочой и 0,03% — с желчью.
гепатит, сопровождающийся повышением активности трансаминаз печени:
– хронический вирусный гепатит B;
– хронический вирусный гепатит C;
– неалкогольный стеатогепатит;
– алкогольный гепатит;
– токсичный (в том числе лекарственный) гепатит.
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат назначают внутрь в дозе 25 мг 3 раза в сутки; в случае необходимости — 50 мг 3 раза в сутки.
Принимают через 2 ч после еды.
Период лечения — 6 мес или по назначению врача.
Лицам пожилого возраста (старше 70 лет) дозу препарата определяют индивидуально.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острый гепатит. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст до 12 лет.
головокружение, сыпь на коже, вздутие живота и рвота, головная боль, нарушение сна, дискомфорт в эпигастральной области, повышение уровня активности трансаминаз, уменьшение количества тромбоцитов и повышение уровня глюкозы и креатинина в крови.
при одновременном применении бициклола с нуклеозидными препаратами (напр. ламивудин), возможно снижение эффективности препарата.
при применении бициклола в дозе 150 мг 3 раза в сутки не наблюдалось ни одного случая передозировки. Превышение обычной дозы для человека в 400 раз не вызывало токсической реакции.