применяют в виде в/в инфузии в течение 20-30 мин. или как болюсная инъекция; должен назначать только врач, имеющий опыт по использованию иммуносупрессивной терапии после трансплантации органа; должен применяться только при одновременном применении циклоспорина (в форме микроэмульсии) и КС или тройной схеме — циклоспорин (в форме микроэмульсии), КС и азатиоприн или микофенолата мофетила; введение возможно только в случае абсолютной уверенности в том, что после пересадки пациенту будет назначена базовая иммуносупрессивная терапия; стандартная суммарная доза составляет 40 мг, вводимая двумя дозами по 20 мг каждая, первое введение проводят за 2 ч до операции, второе введение проводят через 4 суток после трансплантации; от второй дозы отказаться в случае тяжелой АР (аллергической реакции) или послеоперационных осложнений (отторжение пересаженного органа); детям 1-17 лет с массой тела менее 35 кг рекомендуемая суммарная доза составляет 20 мг (2 введения 10 мг); детям с массой тела 35 кг и более базиликсимаб назначают в суммарной дозе 40 мг (2 введения 20 мг), как взрослым.