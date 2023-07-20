БАЗИЛИКСИМАБ (BASILIXIMABUM) Действующее вещество
базиликсимаб — мышиное/человеческое химерное моноклональное а/т (антитело), действие которого направлено против α-цепочки рецептора интерлейкина-2 (а/г (антиген) CD25), который экспрессируется на поверхности Т-лимфоцитов в ответ на а/г провокацию; специфично и с высоким аффинитетом связывается с а/г CD25 на активированных Т-лимфоцитах, экспрессирующих високоаффинитивный рецептор интерлейкина-2, предотвращая связывание интерлейкина-2, который служит сигналом для пролиферации Т-клеток; полное и устойчивое блокирование рецептора интерлейкина-2 поддерживается пока уровень базиликсимаба в плазме крови превышает 0,2 мкг/мл; при уменьшении значения концентрации ниже указанной величины, проявление а/г CD25 возвращается к исходным величинам в течение 1-2 нед; не вызывает миелосупрессии.
профилактика отторжения органов при трансплантации почек у взрослых и детей; применяется только при одновременном применении циклоспорина (в форме микроэмульсии) и КС для иммуносупрессии или на фоне трехкомпонентной схемы иммуносупрессивной терапии — циклоспорин (в форме микроэмульсии), КС и азатиоприн или микофенолата мофетила.
применяют в виде в/в инфузии в течение 20-30 мин. или как болюсная инъекция; должен назначать только врач, имеющий опыт по использованию иммуносупрессивной терапии после трансплантации органа; должен применяться только при одновременном применении циклоспорина (в форме микроэмульсии) и КС или тройной схеме — циклоспорин (в форме микроэмульсии), КС и азатиоприн или микофенолата мофетила; введение возможно только в случае абсолютной уверенности в том, что после пересадки пациенту будет назначена базовая иммуносупрессивная терапия; стандартная суммарная доза составляет 40 мг, вводимая двумя дозами по 20 мг каждая, первое введение проводят за 2 ч до операции, второе введение проводят через 4 суток после трансплантации; от второй дозы отказаться в случае тяжелой АР (аллергической реакции) или послеоперационных осложнений (отторжение пересаженного органа); детям 1-17 лет с массой тела менее 35 кг рекомендуемая суммарная доза составляет 20 мг (2 введения 10 мг); детям с массой тела 35 кг и более базиликсимаб назначают в суммарной дозе 40 мг (2 введения 20 мг), как взрослым.
повышенная чувствительность к базиликсимаба; беременность и лактация.
запор, диарея, боль, тошнота, увеличение массы тела инфекция мочевыводящих путей, инфекция верхних дыхательных путей, ринит, вирусная инфекция, сепсис, серьезные инфекции, ЦМФ инфекции; периферический отек, АГ; анемия, головная боль гиперкалиемия, гиперхолестеринемия, послеоперационное осложнение раны, повышение уровня креатинина в крови, гипофосфатемия, гипертрихоз; злокачественные новообразования (лимфома/лимфопролиферативных нарушений) СН, ИМ; АР/анафилактоидные реакции (сыпь, крапивница, зуд, чихание, затрудненное дыхание, бронхоспазм, одышка, отек легких, гипотензия, тахикардия, ДН, с-м повышенной проницаемости капилляров, с-м высвобождение цитокина).