побочные реакции со стороны легких. Возможно возникновение тяжелых жизнеугрожающих и смертельных нежелательных реакций со стороны легких, включая реакции, указывающие на наличие идиопатического заболевания легких (ИЗЛ)/пневмонита у принимающего бригатиниб пациента,

Большинство нежелательных реакций со стороны легких развивались в течение первых 7 сут терапии. У некоторых пациентов во время терапии бригатинибом пневмонит развивался несколько позже. Поэтому за пациентами следует наблюдать в отношении возникновения новых симптомов или обострения старых симптомов со стороны органов дыхания (одыщки, кашля и др.), особенно в течение первых 7 сут терапии.

При подозрении на наличие пневмонита терапию бригатинибом следует приостановить и оценить состояние пациента для верификации пневмонита или других причин развития симптомов со стороны органов дыхания, а также модифицировать дозу бригатиниба.

Артериальная гипертензия. Среди принимающих бригатиниб пациентов зарегистрированы случаи АГ, поэтому следует регулярно контролировать уровень АД, и проводить соответствующую современным стандартам антигипертензивную терапию, а также модифицировать дозу бригатиниба.

Брадикардия. У принимающих бригатиниб пациентов зарегистрированы случаи брадикардии. Поэтому при применении бригатиниба пациенту следует регулярно контролировать ЧСС и АД и с осторожностью принимать бригатиниб в комбинации с другими препаратами, способными вызывать брадикардию.

При возникновении симптоматической брадикардии следует приостановить терапию бригатинибом и оценить действие сопутствующих лекарственных средств, способных вызывать брадикардию. После восстановления применения бригатиниба следует модифицировать его дозу.

В случае развития жизнеугрожающей брадикардии, если не идентифицировано ни одного сопутствующего лекарственного средства, способствующего развитию брадикардии, или в случае рецидива, терапию бригатинибом следует прекратить.

Нарушение зрения. У пациентов, принимающих бригатиниб, зарегистрированы случаи нарушения зрения. Пациентам необходимо сообщать о любых нарушениях зрения. При возникновении новых симптомов или обострении тяжелых симптомов со стороны органов зрения следует рассмотреть возможность офтальмологического осмотра и снижения дозы бригатиниба.

Повышение уровня КФК. У пациентов, принимающих бригатиниб, зарегистрированы случаи повышения уровня КФК. Пациентам рекомендуется сообщать о любых случаях непонятной боли в мышцах, чувствительности или слабости в них. Во время терапии бригатинибом необходимо регулярно определять уровень КФК. Если повышение уровня КФК значительно и оно связано с болью или слабостью в мышцах, применение бригатиниба следует приостановить и модифицировать его дозу.

Повышение уровней ферментов поджелудочной железы. У пациентов, принимающих бригатиниб, зарегистрированы случаи повышения уровней амилазы и липазы. Во время терапии бригатинибом следует регулярно определять уровни амилазы и липазы. При значительном отклонении лабораторных показателей этих ферментов применение бригатинибом следует приостановить и модифицировать его дозу.

Гепатотоксичность. У пациентов, принимающих бригатиниб, зарегистрированы случаи повышения уровней печеночных ферментов — АСТ и АЛТ, а также билирубина Перед началом терапии бригатинибом следует проверить функцию печени, включая определение уровней АСТ, АЛТ и общего билирубина, а затем следует выполнять эти исследования каждые 2 нед в течение первых 3 мес терапии. В дальнейшем необходимо периодически выполнять эти анализы. При значительном отклонении лабораторных показателей терапию бригатинибом следует приостановить и модифицировать его дозу.

Гипергликемия. У пациентов, принимающих бригатиниб, зарегистрированы случаи повышения уровня глюкозы в плазме крови. Перед началом терапии бригатинибом следует проверить концентрацию глюкозы натощак в плазме крови и периодически проводить это исследование в ходе терапии.

При необходимости следует инициировать или оптимизировать терапию сахароснижающими средствами. Если не удается достичь надлежащего контроля гипергликемии с помощью оптимальной фармакотерапевтической коррекции, применение бригатиниба следует приостановить до его достижения. После восстановления следует рассмотреть возможность снижения дозы бригатиниба или прекращения его применения навсегда.

Фертильность. Женщинам репродуктивного возраста следует рекомендовать применять эффективную негормональную контрацепцию во время терапии бригатинибом и в течение не менее 4 мес после приема его последней дозы.

Мужчинам, имеющим партнерш репродуктивного возраста, следует рекомендовать применять эффективную контрацепцию во время терапии и в течение не менее 3 мес после приема последней дозы бригатиниба.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. В случае применения беременными бригатиниб может негативно влиять на плод. Исследования бригатиниба на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность.

Клинические данные по применению бригатиниба у беременных отсутствуют.

Бригатиниб не следует применять в период беременности, за исключением случаев, когда клиническое состояние матери требует проведения терапии этим лекарственным средством. Если женщина принимает бригатиниб во время беременности или она забеременеет во время проведения терапии этим лекарственным средством, она должна знать про потенциальную опасность его для плода.

Кормление грудью. Неизвестно, экскретируется ли бригатиниб в грудное молоко матери. Имеющиеся данные не исключают возможность проникновения бригатиниба в грудное молоко. Во время терапии бригатинибом грудное вскармливание следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Бригатиниб обладает незначительным влиянием на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Вместе с тем, во время управления транспортными средствами или другими механизмами необходимо соблюдать осторожность, поскольку во время применения бригатиниба у пациентов могут возникать нарушения зрения, головокружение или утомляемость.