фармакодинамика. Механизм действия. Бригатиниб — ингибитор тирозинкиназы, мишенями которого являются: киназа анапластической лимфомы (ALK), c-ros онкоген 1 (ROS1) и инсулиноподобный рецептор фактора роста 1 (IGF-1R). In vitro и in vivo бригатиниб ингибирует аутофосфорилирование ALK и ALK-опосредованное фосфорилирование нисходящего сигнального белка STAT3.

In vitro бригатиниб ингибирует пролиферацию клеточных линий, экспрессирующих рекомбинантные белки EML4-ALK и NPM-ALK, и демонстрирует дозозависимое ингибирование ксенотрансплантатного роста EML4-ALK-положительного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) у мышей.

In vitro и in vivo бригатиниб ингибирует жизнеспособность клеток, экспрессирующих мутантные формы EML4-ALK, ассоциированные с резистентностью к ингибиторам ALK, включая G1202R и L1196M.

Фармакокинетика.

Абсорбция. После однократного приема бригатиниба per os в диапазоне доз 30–240 мг медианное значение t max составляет от 1 до 4 ч.

После однократного приема и в равновесном состоянии системная экспозиция бригатиниба является дозозависимой для диапазона доз 60–240 мг 1 р/сут.

При повторном применении бригатиниба наблюдается его умеренное накопление со средним геометрическим значением коэффициента накопления в диапазоне 1,9–2,4.

Среднее геометрическое значение C max, ss бригатиниба при применении доз 90 мг и 180 мг 1 р/сут – 552 и 1452 нг/мл, AUC 0-τ – 8165 и 20276 ч∙нг/мл, соответственно.

Употребление пищи с высоким содержанием жиров уменьшает C max бригатиниба на 13% без влияния на AUC по сравнению с его приемом натощак, на ночь.

Распределение. Бригатиниб умеренно (91%) связывается с белками плазмы крови. Степень связывания не зависит от концентрации лекарственного средства.

Соотношение концентрации бригатиниба в цельной крови и плазме крови — 0,69.

Для дозы бригатиниба 180 мг 1 р/сут среднее геометрическое значение кажущегося объема распределения (V z /F) бригатиниба в равновесном состоянии —307 л,

Метаболизм. In vitro метаболизм бригатиниба осуществляют изоферменты цитохрома P450 (CYP) — в основном CYP2C8 и CYP3A4 и, в меньшей степени, CYP3A5.

После приема per os однократной дозы 180 мг бригатиниба, меченого радиоактивным изотопом 14С, основными путями метаболического клиренса являются N-деметилирование и конъюгация с цистеином. 48% 27% и 9,1% принятой дозы экскретируется с мочой и калом в виде неизмененного бригатиниба, N-десметил-бригатиниба (AP26123) и цистеинового конъюгата бригатиниба, соответственно.

Неизмененный бригатиниб — основной циркулирующий компонент (92%) вместе с AP26123 (3,5%), также in vitro определяется первичный метаболит.

У пациентов в равновесном состоянии величина AUC AP26123 в плазме крови составляет <10% от величины AUC бригатиниба. В анализах in vitro киназной активности и клеточной активности AP26123 ингибирует ALK примерно в 3 раза слабее, чем бригатиниб.

Экскреция. При приеме в дозе 180 мг 1 р/сут среднее геометрическое значение кажущегося общего клиренса (CL/F) бригатиниба в равновесном состоянии — 8,9 л/ч; медианное значение T ½ из плазмы — 24 ч.

Основной путь экскреции бригатиниба – с калом; 65% от принятой дозы 180 мг 1 р/сут выводится с калом, 25% – с мочой.

Особые группы пациентов.

Нарушение функции печени. Различий в фармакокинетике бригатиниба у лиц с нормальной функцией печени и нарушением функции печени легкой (класс А по шкале Чайлда–Пью) или умеренной (класс B по шкале Чайлда–Пью) степени тяжести не наблюдалось.

У лиц с тяжелым (класс C по шкале Чайлда–Пью) нарушением функции печени значение AUC 0-∞ превышало на 37% таковое у лиц с нормальной функцией печени.

Нарушение функции почек. Различий в фармакокинетике бригатиниба у лиц с нормальной функцией почек (СКФ ≥90 мл/мин) и нарушением функции почек легкой или средней (СКФ ≥30 мл/мин) степени тяжести не наблюдалось.

У лиц с тяжелым (СКФ <30 мл/мин) нарушением функции почек значение AUC 0-∞ несвязанного бригатиниба превышало на 94% таковое у лиц с нормальной (СКФ ≥90 мл/мин) функцией почек.

Расовая принадлежность и пол не влияют на фармакокинетику бригатиниба.

Возраст, масса тела и концентрация альбумина в плазме крови не обладают клинически значимым влиянием на фармакокинетику бригатиниба.