БЕНФОТИАМИН (BENFOTIAMINUM) Действующее вещество
бенфотиамин в организме человека превращается в биологически активный тиамин пирофосфат (ТПФ). ТПФ играет активную роль в важных функциях обмена углеводородов. В процессе преобразования пирувата в ацетил КоА и транскетолазы в пентозофосфатном цикле тиамин пирофосфат действует как кофермент. Кроме того, он принимает участие в преобразовании α-кетоглутарата в сукцинил КoА в цикле лимонной кислоты. В процессе обмена веществ существует взаимодействие с остальными витаминами комплекса B.
лечение полинейропатии и кардиоваскулярных нарушений, клинически подтвержденная недостаточность витамина В1 или несбалансированное питание (например бери-бери), парентеральное питание в течение длительного времени, «нулевая» диета, гемодиализ, нарушение всасывания питательных веществ, повышенная потребность в бенфотиамине (например в период беременности и кормления грудью), хронический алкоголизм.
по 300 мг/сут.
повышенная чувствительность.
реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, аллергические реакции (крапивница, экзантема); зуд, гиперемия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, головокружение, головная боль, тахикардия.
бенфотиамин несовместим с хлоридом ртути, йодидом, карбонатом, ацетатом, таниновой кислотой, железо-аммоний-цитратом, а также с фенобарбиталом натрия, рибофлавином, бензилпенициллином, флуороурацилом, глюкозой и метабисульфитом, поскольку инактивируется в их присутствии. Медь ускоряет распад бенфотиамина.