бенфотиамин в организме человека превращается в биологически активный тиамин пирофосфат (ТПФ). ТПФ играет активную роль в важных функциях обмена углеводородов. В процессе преобразования пирувата в ацетил КоА и транскетолазы в пентозофосфатном цикле тиамин пирофосфат действует как кофермент. Кроме того, он принимает участие в преобразовании α-кетоглутарата в сукцинил КoА в цикле лимонной кислоты. В процессе обмена веществ существует взаимодействие с остальными витаминами комплекса B.