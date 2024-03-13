БРОМФЕНАК (BROMFENACUM) Действующее вещество
бромфенак — НПВП, обладающий противовоспалительным и анальгезирующим действием, блокирует синтез ПГ из арахидоновой кислоты, путем ингибирования ЦОГ-1 и ЦОГ-2, что приводит к уменьшению воспаления и снижению болевой реакции.
Концентрация бромфенака в плазме крови значительно ниже предела измерения и не имеет клинической значимости.
Бромфенак эффективно проникает в роговицу, при однократной инстилляции концентрация в водянистой влаге глаза составляет 79±68 нг/мл через 2,5–3 ч после применения. Концентрация сохраняется в течение 12 ч в водянистой влаге глаза, терапевтически эффективная концентрация в тканях глаза, включая сетчатку, — до 24 ч.
T½ из водянистой влаги глаза составляет около 1,4 ч.
уменьшение послеоперационного воспаления и боли у пациентов после экстракции катаракты.
инстилляции в конъюнктивальный мешок по 1 капле 1 раз на добу. Лечение начинают за 1 день до хирургического вмешательства и продолжают в течение первых 14 дней послеоперационного периода (включая день операции). Перед введением глазных капель следует снять контактные линзы. Устанавливать их вновь можно через 15 мин после закапывания.
повышенная чувствительность к бромфенаку и другим НПВП, пациенты с БА, крапивница, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не исследовались).
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бромфенак можно применять одновременно с другими офтальмологическими средствами (α-адреномиметики, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы карбоангидразы, мидриатики). Такие ЛС должны применяться с перерывом не менее 5 мин.
при случайном употреблении внутрь необходимо немедленно выпить большое количество жидкости для снижения концентрации бромфенака в желудке.