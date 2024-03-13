бромфенак — НПВП, обладающий противовоспалительным и анальгезирующим действием, блокирует синтез ПГ из арахидоновой кислоты, путем ингибирования ЦОГ-1 и ЦОГ-2, что приводит к уменьшению воспаления и снижению болевой реакции.

Концентрация бромфенака в плазме крови значительно ниже предела измерения и не имеет клинической значимости.

Бромфенак эффективно проникает в роговицу, при однократной инстилляции концентрация в водянистой влаге глаза составляет 79±68 нг/мл через 2,5–3 ч после применения. Концентрация сохраняется в течение 12 ч в водянистой влаге глаза, терапевтически эффективная концентрация в тканях глаза, включая сетчатку, — до 24 ч.

T ½ из водянистой влаги глаза составляет около 1,4 ч.