Бедаквилин — это диарилхинолин со спиртовыми и аминными группами на боковых цепях. Его антимикобактериальное действие обусловлено этими двумя боковыми цепями. Он имеет хинолиновое центральное гетероциклическое ядро.

Антимикробный спектр . Блокируя АТФ-синтазу микобактерий, бедаквилин воздействует как неактивные, так и активно репродуцирующиеся микобактерии. Он подавляет устойчивые микобактерии, а также чувствительные к нему микобактерии. Бедаквилин имеет значительное ингибирующее влияние на широкий спектр нетуберкулезных микобактерий, включая Mycobacterium avium, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium abscessus и Mycobacterium intracellulare. Бедаквилин оказывает мягкое ингибирующее действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Фармакокинетика

Абсорбция . Бедаквилин хорошо всасывается в организме человека после однократного и многократного перорального применения. Независимо от дозы, он достигает C max в плазме крови через 4-6 ч после приема. С увеличением дозы AUC и C max пропорционально увеличиваются. Концентрация в плазме крови составляет 600 нг/мл. Прием препарата во время еды удваивает его биодоступность по сравнению с приемом натощак.

Распределение . Связывание бедаквилина с белками плазмы крови составляет >99,9%. Объем распределения бедаквилина составляет 164 л. 5 мг/л - это C max бедаквилина в мокроте после приема 400 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Сопоставимая C max в плазме крови достигается после введения такой же дозы у пациента, который не получал лечения. Поскольку ни в одном клиническом исследовании не изучалось распределение бедаквилина в других тканях, данные по этому поводу отсутствуют. Т ½ бедаквилина составляет 164 дня, а М2 — 159 дней. Катионные амфифильные свойства присущи каждой из этих молекул. Как следствие, эти химические вещества медленно высвобождаются из периферических тканей, что приводит к длительному Т ½ . Бедаквилин и М2 накапливаются в тканях благодаря связыванию с внутриклеточными фосфолипидами.

Бедаквилин проходит фазу I метаболизма в организме человека. Он подвергается N-метилированию в печени. Бедаквилин подвергается метаболизму с помощью CYP 3A4, CYP 2C8 и CYP 2C19. Основная роль принадлежит CYP 3A4. Конечным продуктом является метаболит N-монодезметил, М2. Активность М2 ниже, чем у исходного препарата. Его средняя экспозиция также низкая по сравнению с исходными препаратами. Другим, количественно менее важным метаболитом с незначительной антимикобактериальной активностью, образующимся при N-деметилировании М2, является N-десметил-метаболит М3. В исследованиях in vitro показано, что как М2, так и М3 имеют большую цитотоксичность и фосфолипидогенный потенциал по сравнению с бедаквилином.

Выведение . Бедаквилин выводится преимущественно с калом. 75–85% выводится в неизмененном виде, а 3,7–7,2% — в виде М2. Выведение в неизмененном виде с мочой составляет менее 0,001% от введенной дозы. Т ½ бедаквилина составляет приблизительно 24 ч.