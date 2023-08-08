разовая доза при приеме внутрь составляет 100–200 мг; максимальная суточная доза — 400 мг. Курс лечения — по 300 мг/сут в течение 3–4 нед, затем переходят на поддерживающее лечение — дозу 200 мг/сут делят на 2 приема.

Р-р для инъекций вводят только в экстренных случаях взрослым по 2–4 мл в/в, в/а медленно с изотоническим р-ром натрия хлорида или по 2 мл в/м 1–2 раза в сутки.