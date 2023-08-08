БЕНЦИКЛАН (BENCYCLANUM) Действующее вещество
бенциклан оказывает миотропное, спазмолитическое и сосудорасширяющее действие. Снижает тонус и двигательную активность гладких мышц внутренних органов. На уровень АД влияет незначительно. Вызывает умеренный седативный эффект. Обладает слабой местноанестезирующей активностью.
нарушения мозгового кровообращения различного генеза — инсульт, ангиоспазм, атеросклероз мозговых сосудов (для устранения психоневрологических симптомов — головокружения, головной боли, шума в ушах, расстройства сна, а также для улучшения концентрации внимания); заболевания глаз сосудистого генеза; облитерирующие заболевания периферических артерий различного генеза (облитерирующий артериосклероз, диабетическая ангиопатия и т.п.), нарушение периферического кровообращения спастического генеза, послеоперационное и посттравматическое нарушение кровообращения; сосудистая дистония; синдром слабости синусного узла, ИБС (в качестве дополнительного средства); спазм гладких мышц внутренних органов, в том числе при пептической язве, гастрите, энтерите, колите, послеоперационных нарушениях перистальтики, холецистопатии, холелитиазе, постхолецистэктомическом синдроме; почечная колика, спазмы мочевых путей; бронхообструктивный синдром (в комбинации с другими препаратами).
разовая доза при приеме внутрь составляет 100–200 мг; максимальная суточная доза — 400 мг. Курс лечения — по 300 мг/сут в течение 3–4 нед, затем переходят на поддерживающее лечение — дозу 200 мг/сут делят на 2 приема.
Р-р для инъекций вводят только в экстренных случаях взрослым по 2–4 мл в/в, в/а медленно с изотоническим р-ром натрия хлорида или по 2 мл в/м 1–2 раза в сутки.
почечная недостаточность, нарушения функции печени, дыхательная недостаточность, приступы суправентрикулярной или желудочковой тахикардии.
возможны ощущение сухости во рту, слабость, головокружение, тошнота, ощущения дискомфорта со стороны пищеварительного тракта, анорексия, диарея, тахикардия, преходящее повышение активности ферментов печени, лейкопения. У больных пожилого возраста бенциклан может вызывать бессонницу, нарушение походки, тремор рук, дизартрию, возбуждение, галлюцинации, эпилептиформные судороги. В редких случаях отмечают генетически обусловленную повышенную чувствительность к бенциклану.
при парентеральном применении рекомендуют менять место введения бенциклана для профилактики возникновения поражения эндотелия вен и развития тромбофлебита. Бенциклан не следует вводить парентерально при нарушениях функции дыхания и кровообращения, при предрасположенности к артериальной гипотензии, а также при гипертрофии предстательной железы, сопровождающейся задержкой мочи.
При длительном лечении бенцикланом 1 раз в 2 мес необходимо проводить исследование состава периферической крови.