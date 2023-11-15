с осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями легких (или с указаниями в анамнезе на подобные заболевания), с нарушениями функции почек, ИБС, пороком сердца, у лиц пожилого возраста, больных ветряной оспой, а также у пациентов, получавших или получающих радиотерапию. При применении блеомицина у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить. В процессе лечения необходим систематический контроль функции органов дыхания, рентгенологическое исследование органов грудной полости, контроль функции почек, печени. При появлении кашля, диспноэ лечение следует прекратить и назначить ГКС и антибиотики.