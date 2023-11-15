БЛЕОМИЦИН (BLEOMYCINUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство. Представляет собой смесь цитотоксических гликопептидных антибиотиков (основные фракции — А2 и В2), изолированную из культуры Streptomyces verticillus. Механизм действия обусловлен способностью вызывать фрагментацию молекул ДНК. Обладает слабо выраженной миелодепрессивной и иммунодепрессивной активностью.
рак кожи, пищевода, легкого, шейки матки, щитовидной железы, злокачественные опухоли головы и шеи; лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, герминогенные опухоли яичка и яичников.
вводят в/в, в/м, п/к, в/а. Дозы для в/в введения — 15–30 мг (в 15–20 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или декстрозы), для в/м или п/к введения — 15–30 мг (в 5 мл растворителя), для в/а введения — 5–15 мг. Частота введения — 2 раза в неделю. Возможно введение ежедневно или 1 раз в неделю в зависимости от состояния больного. Курсовая доза — 300–400 мг. Поддерживающая терапия — по 15 мг 1 раз в неделю (около 10 раз).
выраженные нарушения функции дыхания, фиброз легочной ткани, выраженные нарушения функции почек, заболевания сердечно-сосудистой системы, протекающие в тяжелой форме; период беременности; повышенная чувствительность к блеомицину.
интерстициальная пневмония, фиброз легочной ткани, очаговые гиперкератозы, гиперпигментация, дерматит, деформация ногтей, алопеция, ангулярный стоматит, аллергические реакции (эритема, крапивница), повышение температуры тела, тошнота, рвота, анорексия, головная боль, головокружение, нарушения функции печени, почек.
с осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями легких (или с указаниями в анамнезе на подобные заболевания), с нарушениями функции почек, ИБС, пороком сердца, у лиц пожилого возраста, больных ветряной оспой, а также у пациентов, получавших или получающих радиотерапию. При применении блеомицина у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить. В процессе лечения необходим систематический контроль функции органов дыхания, рентгенологическое исследование органов грудной полости, контроль функции почек, печени. При появлении кашля, диспноэ лечение следует прекратить и назначить ГКС и антибиотики.