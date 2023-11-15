БУСУЛЬФАН (BUSULFANUM) Действующее вещество
RTECS: 1,4-бис(метансульфонокси)бутан; или 1,4-димесилоксибутан; или метансульфоновой кислоты тетраметиленовый эфир.
алкилирующее противоопухолевое средство. Действует в первой половине фазы G1, в начале и конце фаз S и G2 (синхронизирует фазы популяции раковых клеток). Высокореактивные группы молекулы образуют с нуклеофильными центрами ДНК и РНК прочные ковалентные связи. При этом возникают сшивки витков и спиралей ДНК, мутации, разрывы цепей, митотические блоки и утрачивается возможность репликации ДНК.
хронический миелобластный лейкоз; эритремия, истинная полицитемия (особенно при неэффективности радиоизотопной терапии); в отдельных случаях бусульфан применяют при эссенциальной тромбоцитемии или миелофиброзе.
внутрь по 2 мг 1–3 раза в сутки. При обострении хронического миелолейкоза с умеренной спленомегалией и числом лейкоцитов до 200 000 в 1 мкл крови — 4–6 мг/сут в 1–3 приема. При резко выраженной спленомегалии и большом числе лейкоцитов — до 8–10 мг (в 2–3 приема). При уменьшении количества лейкоцитов до 40 000–50 000 суточная доза не должна превышать 4 мг. Курс лечения — 3–5 нед. Максимальные дозы: разовая — 6 мг, суточная — 10 мг.
При проведении поддерживающей терапии обычно назначают в дозе 0,5–2 мг/сут; в отдельных случаях эффективными могут быть более низкие дозы. Целью такой терапии является поддержание лейкоцитоза на уровне 10 000–15 000 в 1 мм3. Исследование состава периферической крови необходимо проводить не менее 1 раза в 4 нед.
При истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии для индукции ремиссии назначают в дозе 4–6 мг/сут. Общая доза, необходимая для индукции ремиссии, вариабельна, поэтому важно осуществлять тщательный контроль гемограммы.
При миелофиброзе в начале лечения обычно назначают в дозе 2–4 мг/сут; при проведении поддерживающей терапии дозу снижают. Необходим тщательный контроль состава периферической крови.
Бусульфан крайне редко применяют в педиатрической практике.
острый и подострый лейкоз, тромбоцитопения.
миелосупрессия, тошнота, рвота, диарея, гиперпигментация кожи, синдром адреналовой недостаточности (развивается при длительном лечении бусульфаном и характеризуется слабостью, повышенной утомляемостью, анорексией, уменьшением массы тела, тошнотой, рвотой и гиперпигментацией кожи), диффузный легочный фиброз с прогрессирующей одышкой и постоянным сухим кашлем (на фоне пневмофиброза чаще развиваются инфекционно-воспалительные заболевания легких), катаракта (иногда двусторонняя), крапивница, полиморфная эритема, узловатая эритема, алопеция, поздняя порфирия кожи, чрезмерная сухость кожи с полным ангидрозом, сухость слизистой оболочки полости рта и хейлит, гинекомастия, холестатическая желтуха, эндокардиальный фиброз, миастения.
во время лечения необходимо регулярно контролировать состав периферической крови в целях раннего выявления миелосупрессии и необратимой аплазии костного мозга. Особую осторожность следует проявлять при исходном низком содержании тромбоцитов. На любой стадии лечения бусульфан необходимо немедленно отменить в случае резкого снижения содержания тромбоцитов и/или развития тромбоцитопенической пурпуры.
У больных хроническим миелоцитарным лейкозом, не получавших ранее лечения, часто отмечаются гиперурикемия и/или гиперурикозурия, которые следует устранить до начала терапии бусульфаном. Во время лечения необходимо принимать меры, направленные на предотвращение развития гиперурикемии и мочекислой нефропатии.
У пациентов, получающих бусульфан, выявляют различные хромосомные аберрации. Известны случаи развития выраженной эпителиальной дисплазии и возникновения карцином на фоне терапии бусульфаном.
У женщин, принимающих бусульфан в предменопаузальный период, часто отмечают угнетение функции яичников и аменорею. У мужчин бусульфан нарушает сперматогенез и может вызывать азооспермию и тестикулярную атрофию.
Бусульфан — потенциально тератогенный и эмбриотоксический агент. Несмотря на то что существует ряд сообщений о рождении здоровых детей от матерей, получавших лечение бусульфаном в период беременности, его не следует назначать беременным, особенно в I триместр. При необходимости проведения терапии в период беременности в каждом конкретном случае следует оценить потенциальную опасность препарата для плода по сравнению с его положительным эффектом для здоровья женщины.
Во время лечения бусульфаном необходимо прекратить кормление грудью.
при хронической передозировке миелотоксичность бусульфана более выражена, чем при острой. Специфического антидота нет. При превышении рекомендованной дозы необходимо регулярно исследовать состав периферической крови; в случае необходимости проводить поддерживающую терапию и гемотрансфузии.