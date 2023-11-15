БУСУЛЬФАН (BUSULFANUM)

во время лечения необходимо регулярно контролировать состав периферической крови в целях раннего выявления миелосупрессии и необратимой аплазии костного мозга. Особую осторожность следует проявлять при исходном низком содержании тромбоцитов. На любой стадии лечения бусульфан необходимо немедленно отменить в случае резкого снижения содержания тромбоцитов и/или развития тромбоцитопенической пурпуры.

У больных хроническим миелоцитарным лейкозом, не получавших ранее лечения, часто отмечаются гиперурикемия и/или гиперурикозурия, которые следует устранить до начала терапии бусульфаном. Во время лечения необходимо принимать меры, направленные на предотвращение развития гиперурикемии и мочекислой нефропатии.

У пациентов, получающих бусульфан, выявляют различные хромосомные аберрации. Известны случаи развития выраженной эпителиальной дисплазии и возникновения карцином на фоне терапии бусульфаном.

У женщин, принимающих бусульфан в предменопаузальный период, часто отмечают угнетение функции яичников и аменорею. У мужчин бусульфан нарушает сперматогенез и может вызывать азооспермию и тестикулярную атрофию.

Бусульфан — потенциально тератогенный и эмбриотоксический агент. Несмотря на то что существует ряд сообщений о рождении здоровых детей от матерей, получавших лечение бусульфаном в период беременности, его не следует назначать беременным, особенно в I триместр. При необходимости проведения терапии в период беременности в каждом конкретном случае следует оценить потенциальную опасность препарата для плода по сравнению с его положительным эффектом для здоровья женщины.

Во время лечения бусульфаном необходимо прекратить кормление грудью.