БУТОРФАНОЛ (BUTORPHANOLUM)

обычно вводят в дозе 1 мг в/в с интервалом 3–4 ч или 2 мг в/м с интервалом 3–4 ч. Применение буторфанола у больных пожилого возраста, пациентов с нарушенной функцией почек или печени, а также во время родов требует особой осторожности. Начальную дозу у таких больных обычно снижают в 2 раза, интервал между введениями — не менее 6 ч.

Доза для премедикации составляет 2 мг, вводят в/м за 60–90 мин до начала операции или в/в непосредственно перед индукционной фазой наркоза. Такая доза по своему седативному эффекту приблизительно соответствует 10 мг морфина или 80 мг меперидина.

При анестезии поддерживающие дозы, дополнительно вводимые в/в, обычно составляют 0,5–1 мг. Эти дозы можно повысить до 0,06 мг/кг массы тела (4 мг/70 кг) с учетом ранее применявшихся седативных препаратов, анальгетиков и снотворных. Общая доза буторфанола может варьировать, однако лишь в редких случаях требуются дозы менее 4 мг или более 12,5 мг (приблизительно 0,06–0,18 мг/кг).

Во время родов обычно назначают в дозе 1–2 мг в/м или в/в при сроке беременности не менее 37 нед и отсутствии признаков внутриутробной патологии плода. Буторфанол не следует вводить чаще чем 1 раз в 4 ч и менее чем за 4 ч до ожидаемого срока родов.