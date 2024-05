фармакодинамика. Бозентан — антагонист рецептора двойного эндотелина, по строению он близок к рецепторам эндотелина А и В (ET A и ET B ).

Бозентан уменьшает как легочное, так и системное сосудистое сопротивление, что приводит к увеличению сердечного выброса без ускорения ЧСС.

Бозентан предупреждает связывание эндотелина–1 и других эндотелинов с ET A и ET B , с несколько более высоким сродством к рецепторам ET A (K i — 4,1–43 нМ), чем к ETB (K i — 38–730 нМ). Бозентан специфически блокирует эндотелиновые рецепторы и не связывается с другими типами рецепторов.

Фармакокинетика.

Абсорбция. У здоровых добровольцев абсолютная биодоступность бозентана составляет ≈50% и не зависит от употребления пищи. C max достигается в течение 3–5 ч.

Распределение. Бозентан с высокой степенью (>98%) связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Бозентан не проникает в эритроциты.

После в/в введения 250 мг бозентана V d — ≈18 л.

Равновесное состояние достигается в течение 3–5 сут применения бозентана.

Метаболизм и выведение. В процессе метаболизма бозентана образуется 3 метаболита, из которых только 1 метаболит является фармакологически активным. Этот метаболит преимушественно выводится с желчью/калом в неизмененном виде.

У взрослых пациентов экспозиция активного метаболита выше, чем у здоровых субъектов.

У пациентов с признаками холестаза экспозиция активного метаболита может быть увеличена.

После однократного в/в введения бозентана в дозе 250 мг клиренс — 8,2 л/ч. Терминальный T ½ — 5,4 ч.

В случае многократного применения концентрация бозентана в плазме крови постепенно снижается до 50–65% от наблюдаемой при однократном приеме.

Это снижение, вероятно, связано с аутоиндукцией изоферментов цитохрома P450 (CYP).

Бозентан выводится с желчью/калом после метаболизма в печени изоферментами CYP2C9 и CYP3A4.

С мочой выделяется <3% от принятой внутрь дозы бозентана.