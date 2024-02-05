исследования лекарственного взаимодействия проводились только у взрослых.

Бозентан — индуктор изоферментов цитохрома P450 (CYP) — CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4.

Концентрация в плазме крови лекарственных средств, метаболизм которых осуществляется с помощью этих изоферментов, будет снижена в случае сочетанного применения с бозентаном.

Метаболизм бозентана осуществляется изоферментами CYP2C9 и CYP3A4. Ингибирование этих изоферментов может увеличить концентрацию бозентана в плазме крови.

Ингибиторы CYP2C9 и CYP3A4. Сочетанное применение с флуконазолом, который преимущественно ингибирует CYP2C9, и, в некоторой степени, — CYP3A4 может привести к значительному повышению концентрации бозентана в плазме крови. Поэтому не следует применять указанную комбинацию. По этой же причине не рекомендуется сочетанное применение сильных ингибиторов CYP3A4 (например, кетоконазола, итраконазола или ритонавира) и ингибиторов CYP2C9 (например, вориконазола) с бозентаном.

Циклоспорин A. Сочетанное применение бозентана и циклоспорина А (ингибитора кальциневрина) противопоказано. При сочетанном применении начальная концентрация бозентана была в ≈30 раз выше, чем при применении бозентана в режиме монотерапии. В равновесном состоянии концентрация бозентана в плазме крови в 3–4 раза выше, чем при применении бозентана в режиме монотерапии.

Такролимус, сиролимус. Сочетанное применение такролимуса или сиролимуса и бозентана может привести к повышению концентрации в плазме крови бозентана.

Сочетанное применение бозентана может привести к снижению концентрации такролимуса и сиролимуса в плазме крови.

Глибенкламид. Сочетанное применение с бозентаном в дозе 125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней снижает концентрацию глибенкламида (субстрат CYP3A4) в плазме крови на 40% с возможностью значительного снижения гипогликемизирующего эффекта глибенкламида. Также наблюдалось снижение концентрации бозентана в плазме крови на 29%.

Рифампицин. Сочетанное применение бозентана в дозе 125 мг 2 раза в сутки с рифампицином, мощным индуктором CYP2C9 и CYP3A4 9 здоровыми добровольцами в течение 7 дней, приводило к снижению концентрации бозентана в плазме крови на 58%. Указанное снижение может достигать почти 90% в отдельных случаях. В результате значительно снижается ожидаемый эффект бозентана при сочетанном применении с рифампицином.

Лопинавир + ритонавир (и другие ингибиторы протеазы ВИЧ). Сочетанное применение бозентана в дозе 125 мг 2 раза в сутки с лопинавиром + ритонавиром в дозе 400 + 100 мг 2 раза в сутки в течение 9,5 дней у здоровых добровольцев привело к увеличению концентрации бозентана в плазме крови в 48 раз по сравнению с применением бозентана в режиме монотерапии.

На 9-й день концентрация бозентана в плазме крови была в ≈5 раза выше, чем при применении бозентана в режиме монотерапии.

Гормональные контрацептивы. Сочетанное применение бозентана в дозе 125 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней с однократной дозой перорального контрацептива, содержащего 1 мг норэтистерона и 35 мкг этинилэстрадиола, привело к уменьшению AUC норэтистерона и этинилэстрадиола на 14% и 31% соответственно.

Варфарин. Сочетанное применение варфарина с бозентаном в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 6 дней снижало концентрацию в плазме крови S-варфарина (субстрата CYP2C9) и R-варфарина (субстрата CYP3A4) на 29% и 38% соответственно.

Клинический опыт сочетанного применения бозентана и варфарина у пациентов с ЛАГ не приводит к клинически значимым изменениям МНО или дозы варфарина (доза варфарина в конце клинического исследования по сравнению с исходной дозой).

Симвастатин. Сочетанное применение с бозентаном в дозе 125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней снижает концентрацию симвастатина (субстрата CYP3A4) и его метаболита — β-гидрокси-кислоты в плазме крови на 34% и 46%, соответственно.

При сочетанном применении с симвастатином концентрация бозентана в плазме крови не изменяется.

Кетоконазол. Сочетанное применение бозентана в дозе 62,5 мг 2 раза в сутки с кетоконазолом (сильным ингибитором CYP3A4) увеличивает концентрацию бозентана в плазме крови в ≈2 раза.

Силденафил. Сочетанное применение бозентана в дозе 125 мг 2 раза в сутки (в равновесном состоянии) с силденафилом 80 мг 3 раза в сутки (в равновесном состоянии) в случае сочетанного применения в течение 6 дней у здоровых добровольцев привело к уменьшению AUC силденафила на 63% и увеличению AUC бозентана на 50%.

Тадалафил. Сочетанное применение бозентана в дозе 125 мг 2 раза в сутки и тадалафила в дозе 40 мг 1 раз в сутки после нескольких дней применения привело к уменьшению AUC тадалафила на 42% и снижению C max тадалафила на 27%.

Тадалафил не влиет на экспозицию (AUC и C max ) бозентана или его метаболитов.

Дигоксин: Сочетанное применение бозентана в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней с дигоксином снижало AUC, C max и C min дигоксина на 12, 9 и 23% соответственно.