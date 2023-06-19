терапию белимумабом должен начинать и контролировать квалифицированный врач, имеющий опыт диагностики и лечения СКВ. Рекомендуется, чтобы первая п/к инъекция белимумаба проводилась под наблюдением медицинского работника, имеющего достаточную квалификацию для управления реакциями гиперчувствительности при необходимости.

Терапия пациентов с СКВ. Рекомендуемая доза белимумаба составляет 200 мг раз в неделю п/к. Дозировка не зависит от массы тела. Следует проводить постоянную оценку состояния больного. Прекращение лечения следует рассмотреть в случае отсутствия улучшения контроля над заболеванием после 6 мес лечения.

Терапия пациентов с волчаночным нефритом. У пациентов, начинающих терапию белимумабом по поводу активного волчаночного нефрита, рекомендован такой режим дозировки: 400 мг (две инъекции по 200 мг) раз в неделю для первых 4 доз, затем 200 мг раз в неделю.

Пациентам, продолжающим терапию белимумабом по поводу активного волчаночного нефрита, рекомендованная доза составляет 200 мг в неделю. Белимумаб следует применять в сочетании с кортикостероидами и микофенолатом или циклофосфамидом для индукции или микофенолатом или азатиоприном для поддерживающей терапии. Следует проводить постоянную оценку состояния больного.

Способ введения

Предварительно заполненную ручку или предварительно заполненный шприц следует использовать только для инъекции. Рекомендуемые места инъекции — живот или бедро. При инъекции в один и тот же участок пациентам следует рекомендовать выбирать разные места инъекции для каждой инъекции; инъекции никогда не следует делать в участке, где кожа нежная, поврежденная, гиперемированная или уплотненная. При введении дозы 400 мг в одно и то же место рекомендуется делать 2 отдельные инъекции по 200 мг на расстоянии не менее 5 см друг от друга.

Особые группы населения

Пожилые пациенты. Данные о пациентах в возрасте ≥65 лет ограничены. Белимумаб следует применять с осторожностью у пожилых людей. Коррекция дозы не требуется.

Почечная недостаточность. Применение белимумаба изучалось у ограниченного количества пациентов с СКВ и почечной недостаточностью. На основе имеющейся информации у пациентов с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется. Однако рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности из-за отсутствия данных.

Печеночная недостаточность. Специальных исследований применения белимумаба у пациентов с печеночной недостаточностью не проводилось. Коррекция дозы таким пациентам вряд ли требуется.

Детская популяция. Безопасность и эффективность введения белимумаба у детей и подростков (в возрасте младше 18 лет) не установлены. Данных нет.