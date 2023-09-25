ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ* (BIDENS TRIPARTITES*) Действующее вещество
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 36,36 грн
от 23,60 грн
от 32,50 грн
от 25,49 грн
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
от 23,50 грн
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Виола ФФ
от 54,00 грн
от 59,00 грн
Череды трава Трава резано-прессованная, 100 г, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 40,85 грн
от 18,70 грн
от 34,08 грн
от 47,87 грн
от 29,57 грн
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: трава.
собранная в фазы бутонизации и начала цветения трава череды трехраздельной содержит дубильные вещества, полисахариды, кислоту аскорбиновую, флавоноиды, каротиноиды. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, мочегонное и потогонное действие.
наружно — пиодермия, экзема, диатез; внутрь — острые респираторные инфекции.
в виде настоя (7,5–10 г на 200 мл кипятка). Наружно — в педиатрической практике для ванн при диатезе (1 стакан настоя на ванну); внутрь — по 1 столовой ложке настоя 2–3 раза в сутки.
повышенная чувствительность.
обычно хорошо переносится.