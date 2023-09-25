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Активные вещества — “Ч”ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ* (BIDENS TRIPARTITES*)

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ* (BIDENS TRIPARTITES*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Череды трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 359 аптеках
от 36,36 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 350 аптеках
от 23,60 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 317 аптеках
от 32,50 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 257 аптеках
от 25,49 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 184 аптеках
от 23,50 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Виола ФФ
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Виола ФФ
В 158 аптеках
от 54,00 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 50 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Череды трава Трава, 50 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 158 аптеках
от 59,00 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава резано-прессованная, 100 г, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Череды трава Трава резано-прессованная, 100 г, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 29 аптеках
от 40,85 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 50 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Череды трава Трава, 50 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 18,70 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Лубныфарм
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 34,08 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Череды трава Трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 47,87 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20; Виола ФФ
Череды трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 29,57 грн
Цены в аптеках
Череды трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Череды трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Череды трава трава, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубныфарм
Череды трава Трава, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: трава.

собранная в фазы бутонизации и начала цветения трава череды трехраздельной содержит дубильные вещества, полисахариды, кислоту аскорбиновую, флавоноиды, каротиноиды. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, мочегонное и потогонное действие.

наружно — пиодермия, экзема, диатез; внутрь — острые респираторные инфекции.

в виде настоя (7,5–10 г на 200 мл кипятка). Наружно — в педиатрической практике для ванн при диатезе (1 стакан настоя на ванну); внутрь — по 1 столовой ложке настоя 2–3 раза в сутки.

повышенная чувствительность.

обычно хорошо переносится.