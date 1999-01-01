Киев
Активные вещества на букву “192”

ABROCITINIBUM (АБРОЦИТИНИБ)0

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Сибинкво
Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от 16122,80 грн
в 285 аптеках
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Сибинкво
Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от 15244,72 грн
в 285 аптеках
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Сибинкво
Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от 16649,52 грн
в 1 аптеке
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