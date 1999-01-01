Киев
Активные вещества на букву “192”
ABROCITINIBUM (АБРОЦИТИНИБ)
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Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от
16122,80
грн
в 285 аптеках
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Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от
15244,72
грн
в 285 аптеках
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Сибинкво
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Pfizer H.C.P. Corporation
от
16649,52
грн
в 1 аптеке
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