не рекомендуется назначать с препаратами, индуцирующими CYP 3A4 (в том числе препаратами зверобоя, субстратами изофермента CYP 3A4 цитохрома Р450 с узким терапевтическим диапазоном — астемизолом, терфенадином, цизапридом, пимозидом, хинидином, бепридилом, алкалоидами спорыньи, особенно эрготамином, дигидроэрготамином, эргоновином, метилэргоновином). Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (в том числе диданозин, тенофовир, ифавиренц) снижают действие атазанавира.

Невирапин как индуктор CYP 3A4 способен снижать действие атазанавира; их сочетанное применение не рекомендуется. Индинавир способен вызывать гипербилирубинемию (повышение концентрации непрямого билирубина) путем ингибирования глюкуронозилтрансферазы, поэтому одновременное применение с ингибиторами протеаз (индинавир) не рекомендуется. Эффект саквинавира снижается при сочетанном приеме с атазанавиром.

Ритонавир усиливает эффект атазанавира (повышает его концентрацию). Одновременное применение комбинации атазанавира и ритонавира с другими ингибиторами протеазы не рекомендуется.

Антациды снижают кислотность желудочного содержимого и всасываемость атазанавира (препарат следует назначать за 2 ч до или через 1 ч после приема антацидов).

Повышает концентрацию амиодарона, лидокаина для системного применения, хинидина (прием препаратов в таких сочетаниях требует повышенной осторожности, рекомендуется контролировать терапевтическую концентрацию этих препаратов).

Хинидин противопоказан при сочетанном применении атазанавира с ритонавиром. Атазанавир ингибирует глюкуронозил-трансферазу и может влиять на метаболизм иринотекана, повышая его токсичность.

Не рекомендуется одновременное применение с симвастатином и ловастатином. Усиливает действие дилтиазема и его метаболита — дезацетилдилтиазема (рекомендуется снижение дозы дилтиазема на 50% и контроль ЭКГ). Бепридил может усиливать развитие тяжелых и/или угрожающих жизни реакций (противопоказан при применении атазанавира в комбинации с ритонавиром). При одновременном назначении с другими блокаторами кальциевых каналов (в том числе фелодипином, нифедипином, никардипином и верапамилом) показана коррекция дозы последних и контроль ЭКГ. Усиливает эффект ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (в том числе симвастатина, ловастатина, аторвастатина, церивастатина), повышает риск миопатии, включая рабдомиолиз (необходимо соблюдать повышенную осторожность).

Блокаторы Н 2 -рецепторов и ингибиторы протонного насоса снижают концентрацию атазанавира в крови, что может привести к снижению терапевтической активности препарата или к развитию резистентости (не следует принимать эти препараты одновременно, чтобы избежать нежелательного взаимодействия, рекомендуется прием атазанавира на ночь перед сном). Повышает эффект иммунодепрессантов (в том числе циклоспорина, такролимуса, сиролимуса), рекомендуется осуществлять мониторинг их концентраций.

Повышает концентрацию макролидных антибиотиков (в том числе кларитромицина), что может вызывать увеличение интервала Q–Т на ЭКГ (доза антибиотика должна быть снижена на 50%), а также концентрацию пероральных контрацептивов (в том числе этинилэстрадиола, норэтиндрона), их одновременный прием не рекомендуется.

При повышении концентрации норэтиндрона возможно снижение концентрации ЛПВП или повышение инсулиновой резистентности, особенно у женщин с сахарным диабетом (рекомендуется применять в наиболее низкой эффективной дозе каждого компонента перорального контрацептива, целесообразно также применять другие надежные методы контрацепции). Повышает эффект рифабутина (дозу последнего следует снизить до 75% — 150 мг через день или 3 раза в неделю). Рифампицин снижает активность большинства ингибиторов протеазы примерно на 90% (одновременное применение не рекомендуется). Потенцирует эффект ингибиторов ФДЭ-5 (в том числе сильденафила, тадалафила, варденафила), повышает риск возникновения их побочных эффектов. Кетоконазол и итраконазол незначительно повышают концентрацию атазанавира, но в сочетании с ритонавиром следует соблюдать осторожность. Одновременное применение с варфарином может вызывать существенное и/или угрожающее жизни кровотечение из-за повышения активности последнего (рекомендуется контролировать коагулограмму).