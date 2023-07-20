АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ (РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ)* (ARONIA MELANOCARPA*) Действующее вещество
кустарник семейства розоцветных, культивируемый как пищевое и лекарственное растение. Лекарственным сырьем являются плоды аронии — черные, блестящие, с сизоватым налетом ягоды, обладающие сладко-кислым терпким вкусом.
Плоды содержат много витамина Р, аскорбиновой кислоты, сахара (до 9,5%), а также органические кислоты, каротин, йод, флавоноиды, антацианы. По содержанию витамина Р арония значительно превосходит другие виды рябин.
плоды используют как витаминное средство при астении, анемии, гиповитаминозах; в комплексном лечении АГ, атеросклероза и тиреотоксикоза.
в качестве витаминного средства в течение 2–3 нед рекомендуют употреблять ежедневно 250–300 г свежих плодов (в 2–3 приема). В зимнее время применяют настой сухих плодов (2–4 столовые ложки заливают в термосе 2 стаканами кипятка, настаивают, принимают на следующий день по ½ стакана за 30 мин до еды 3 раза в сутки).
При лечении АГ иногда назначают сок из свежих плодов аронии (по 50 г 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение 10 дней) или по 100 г плодов 3 раза в сутки.
повышенная свертываемость крови, гиперацидный гастрит, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, артериальная гипотензия, повышенная чувствительность к препаратам аронии.
возможны реакции гиперчувствительности.