в качестве витаминного средства в течение 2–3 нед рекомендуют употреблять ежедневно 250–300 г свежих плодов (в 2–3 приема). В зимнее время применяют настой сухих плодов (2–4 столовые ложки заливают в термосе 2 стаканами кипятка, настаивают, принимают на следующий день по ½ стакана за 30 мин до еды 3 раза в сутки).

При лечении АГ иногда назначают сок из свежих плодов аронии (по 50 г 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение 10 дней) или по 100 г плодов 3 раза в сутки.