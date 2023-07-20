ГАДОКСЕТОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GADOXETICUM) Действующее вещество
гадоксетовая кислота — контрастное диагностическое парамагнитное ионное средство, представляет собой хелатное соединение. Благодаря парамагнитным свойствам обеспечивает усиление контрастности изображения при проведении МРТ и облегчает визуализацию патологических структур в органах и тканях.
После в/в введения активное вещество быстро диффундирует в экстрацеллюлярное пространство. Через 7 дней после введения в организме определяется менее 1% дозы. Высокие концентрации были обнаружены в почках и печени.
Гадоксетовая кислота не проникает через ГЭБ и в небольшой степени проникает через плацентарный барьер.
Выводится почками и с желчью. Т½ составляет около 1 ч.
Общий плазменный клиренс составляет около 250 мл/мин, почечный клиренс — около 120 мл/мин.
У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек Т½ немного увеличивается, при почечной недостаточности тяжелой степени (при необходимости проведения гемодиализа) Т½ заметно возрастает.
для повышения контрастности при проведении МРТ с целью выявления локальных поражений в печени у взрослых.
вводят путем в/в болюсной инъекции. Рекомендуемая доза составляет 25 мкмоль/кг массы тела.
повышенная чувствительность к гадоксетовой кислоте.
головная боль, головокружение, парестезии, акатизия, тремор, возбуждение, симптомы вазодилатации, блокада веток пучка Гиса, пальпитация, артериальная гипертензия, тахикардия, тошнота, боли в животе, рвота, сухость во рту, гиперсаливация, нарушение вкусовых ощущений, паросмия, диспноэ, кожный зуд, сыпь, макуло-папулезная сыпь, усиление потоотделения, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, озноб, боли, боли в спине и грудной клетке, астения, общее недомогание, слабость, термочувствительность.
анионные препараты, которые преимущественно выделяются с желчью (такие как рифампицин) могут конкурировать с гадоксетовой кислотой за билиарную экскрецию. В экспериментальных исследованиях показано, то антибиотики группы рифамицина блокируют поглощение печенью гадоксетовой кислоты, что приводит к уменьшению ее контрастирующих свойств.
При повышении концентраций билирубина или ферритина уменьшаются контрастирующие свойства гадоксетовой кислоты.
исходя из данных по острой токсичности, интоксикация вследствие случайного приема контрастного вещества внутрь крайне маловероятна.
Лечение: при случайном введении чрезмерной дозы гадоксетовой кислоты пациентам с выраженной почечной или печеночной недостаточностью может быть удален из организма путем гемодиализа.