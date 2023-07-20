гадоксетовая кислота — контрастное диагностическое парамагнитное ионное средство, представляет собой хелатное соединение. Благодаря парамагнитным свойствам обеспечивает усиление контрастности изображения при проведении МРТ и облегчает визуализацию патологических структур в органах и тканях.

После в/в введения активное вещество быстро диффундирует в экстрацеллюлярное пространство. Через 7 дней после введения в организме определяется менее 1% дозы. Высокие концентрации были обнаружены в почках и печени.

Гадоксетовая кислота не проникает через ГЭБ и в небольшой степени проникает через плацентарный барьер.

Выводится почками и с желчью. Т ½ составляет около 1 ч.

Общий плазменный клиренс составляет около 250 мл/мин, почечный клиренс — около 120 мл/мин.

У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек Т ½ немного увеличивается, при почечной недостаточности тяжелой степени (при необходимости проведения гемодиализа) Т ½ заметно возрастает.