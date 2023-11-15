АТЕЗОЛИЗУМАБ (ATEZOLIZUMABUM) Действующее вещество
атезолизумаб является моноклональное антитело, что блокирует лиганд 1 программируемой смерти клеток (PD-L1). Aтезолизумаб является Fc-сконструированным гуманизированным негликозилированные IgG1 каппа-иммуноглобулином, который имеет рассчитанную молекулярную массу 145 кДа.
Экспозиция атезолизумаба увеличивалась пропорционально дозе в диапазоне доз от 1 мг/кг до 20 мг/кг. Клиренс составлял 0,20 л/сут, объем распределения в равновесном состоянии — 6,9 л и терминальный Т½ составлял 27 дней. Равновесное состояние достигается через 6-9 недель. Клиренс атезолизумаба уменьшался со временем со средним максимальным снижением от исходного значения примерно 17%.
лечение взрослых пациентов с местно–распространенным или метастатическим уротелиальною карциномой, которым не подходит цисплатинвмисна химиотерапия и у которых опухоль экспрессирует PD-L1 или которым не подходит ни одна платиносодержащих химиотерапия независимо от уровня экспрессии PD-L1 опухолью, или в которых имеется прогрессирование заболевания во время или после платиносодержащих химиотерапии или в течение 12 месяцев после неоадъювантной или адъювантной химиотерапии.
Лечение первой линии в комбинации с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином взрослых пациентов с метастатическим неплоскоклитинним немелкоклеточным раком легких без геномных опухолевых аберраций EGFR или ALK.
Лечение взрослых пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легких, у которых наблюдается прогрессирование заболевания во время или после химиотерапии, включающей препараты платины.
Лечение первой линии в комбинации с карбоплатином и этопозидом взрослых пациентов с мелкоклеточным раком легких на распространенной стадии (ПС-ДКРЛ).
дозирование при уротелиальний карциноме
Рекомендуемая доза составляет:
840 мг каждые 2 недели, или
1200 мг каждые 3 недели, или
1680 мг каждые 4 недели,
которую вводят в/в в течение 60 мин до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. При переносимости первой инфузии все последующие инфузии можно проводить в течение 30 мин.
Рекомендуемая дозировка при НМКРЛ
Рекомендуемая доза в режиме монотерапии составляет:
840 мг каждые 2 недели, или
1200 мг каждые 3 недели, или
1680 мг каждые 4 недели,
которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. Рекомендуемая доза — 1200 мг каждые 3 недели в/в при применении в комбинации с бевацизумабом, паклитаксеклом и карбоплатином к прогрессированию заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.
При применении в комбинации с химиотерапией или другими противоопухолевыми средствами атезолизумаб следует вводить в химиотерапии или других противоопухолевых препаратов при условии применения в тот же день.
После завершения 4-6 циклов лечения паклитакселом и карбоплатином и в случае отмены бевацизумаба рекомендуемая доза атезолизумаб составляет:
840 мг каждые 2 недели, или
1200 мг каждые 3 недели, или
1680 мг каждые 4 недели,
которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.
Рекомендуемая дозировка при ДКРЛ
Рекомендуемая доза составляет 1200 мг каждые 3 недели в/в при применении в комбинации с карбоплатином и этопозидом к прогрессированию заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. Атезолизумаб следует вводить в химиотерапии при условии применения в тот же день.
После завершения 4 циклов лечения карбоплатином и этопозидом рекомендуемая доза составляет:
840 мг каждые 2 недели, или
1200 мг каждые 3 недели, или
1680 мг каждые 4 недели,
которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.
Первую инфузию атезолизумаба следует осуществлять в течение 60 мин. Если первая инфузия хорошо переносится, все последующие инфузии можно проводить в течение 30 мин.
повышенная чувствительность к атезолизумабу.
миокардит, буллезный дерматит, пемфигоид, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз, панкреатит, включая повышение уровня амилазы или липазы в плазме крови, синдром системной воспалительной реакции, гистиоцитарная некротизирующий лимфаденит, миозит, рабдомиолиз, синдром Гийена-Барре, синдром миастении/миастения гравис, демиелинизация, иммуноопосредованный менингоэнцефалит, асептический менингит, энцефалит, парез лицевого и отводящего нервов, увеит, ирит, нефротический синдром, нефрит, васкулит.
взаимодействия атезолизумаба с другими препаратами неизвестны.
информации о передозировке нет.