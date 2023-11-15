дозирование при уротелиальний карциноме

Рекомендуемая доза составляет:

840 мг каждые 2 недели, или

1200 мг каждые 3 недели, или

1680 мг каждые 4 недели,

которую вводят в/в в течение 60 мин до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. При переносимости первой инфузии все последующие инфузии можно проводить в течение 30 мин.

Рекомендуемая дозировка при НМКРЛ

Рекомендуемая доза в режиме монотерапии составляет:

840 мг каждые 2 недели, или

1200 мг каждые 3 недели, или

1680 мг каждые 4 недели,

которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. Рекомендуемая доза — 1200 мг каждые 3 недели в/в при применении в комбинации с бевацизумабом, паклитаксеклом и карбоплатином к прогрессированию заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.

При применении в комбинации с химиотерапией или другими противоопухолевыми средствами атезолизумаб следует вводить в химиотерапии или других противоопухолевых препаратов при условии применения в тот же день.

После завершения 4-6 циклов лечения паклитакселом и карбоплатином и в случае отмены бевацизумаба рекомендуемая доза атезолизумаб составляет:

840 мг каждые 2 недели, или

1200 мг каждые 3 недели, или

1680 мг каждые 4 недели,

которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.

Рекомендуемая дозировка при ДКРЛ

Рекомендуемая доза составляет 1200 мг каждые 3 недели в/в при применении в комбинации с карбоплатином и этопозидом к прогрессированию заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. Атезолизумаб следует вводить в химиотерапии при условии применения в тот же день.

После завершения 4 циклов лечения карбоплатином и этопозидом рекомендуемая доза составляет:

840 мг каждые 2 недели, или

1200 мг каждые 3 недели, или

1680 мг каждые 4 недели,

которую вводят в/в до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности.

Первую инфузию атезолизумаба следует осуществлять в течение 60 мин. Если первая инфузия хорошо переносится, все последующие инфузии можно проводить в течение 30 мин.