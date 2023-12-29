КИСЛОТА ОРОТОВАЯ (ACIDUM OROTICUM) Действующее вещество
кислота оротовая участвует в белковом, углеводном и липидном обмене, является предшественником пиримидиновых оснований (урацила, тимина, цитозина) в процессе синтеза нуклеиновых кислот. Оказывает анаболическое действие. Усиливает метаболизм и сократительную функцию миокарда. Участие оротовой кислоты в углеводном обмене проявляется главным образом ее нормализующим влиянием на обмен галактозы и снижением содержания общих липидов и ХС в плазме крови.
болезни печени и желчевыводящих путей, галактоземия, мегалобластная анемия, нарушения кровообращения различного генеза; в комплексном лечении инфаркта миокарда; аритмия, дерматоз, алиментарная дистрофия у детей.
внутрь в форме калия оротата по 0,25–0,5 г 2–3 раза в сутки за 1 ч до еды или через 4 ч после еды. Курс лечения — 3–5 нед. Детям назначают по 0,01–0,002 г/кг массы тела в сутки.
повышенная чувствительность, цирроз печени с отечно-асцитическим синдромом.
аллергические реакции (крапивница), жировая дистрофия печени.
эффективность оротовой кислоты повышается при сочетанном введении с фолиевой кислотой и цианокобаламином.