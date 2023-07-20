КИСЛОТА ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM PARA-AMINOSALICYLICUM*)

внутрь — по 9–12 г/сут в 3–4 приема (в амбулаторной практике — 1 раз в сутки); для истощенных больных с массой тела <50 кг — 6 г/сут. Детям назначают 0,2 г/кг/сут, максимальная доза — 10 г/сут. Принимают через 0,5–1 ч после еды, запивая водой или молоком, щелочной минеральной водой, слабым (0,5–2%) р-ром натрия гидрокарбоната. При сопутствующих заболеваниях пищеварительного тракта, начальной стадии амилоидоза максимальная суточная доза не должна превышать 4–6 г.

Р-р натрия парааминосалицилата 3% вводят в/в капельно с начальной скоростью инфузии 15 капель в минуту. При отсутствии местных и общих реакций скорость введения повышают до 40–60 капель в минуту. При первом вливании взрослым вводят 200 мл 3% р-ра. При отсутствии побочных реакций дозу повышают до 400 мл и вводят ее 5–6 раз в неделю либо через день поочередно с пероральным приемом ПАСК. Курс лечения составляет 1–2 мес, иногда более длительно.

Детям назначают из расчета 0,2 г/кг (6,5 мл 3% р-ра на 1 кг массы тела ребенка). Суточная доза — 200–300 мл.