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Активные вещества — “А”АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*)

АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Катаксол капли глазные, раствор, 0,15 мг/мл, флакон-капельница, 15 мл, № 1; World Medicine
Катаксол Капли глазные, раствор, 0,15 мг/мл, флакон-капельница, 15 мл, № 1 World Medicine
В 949 аптеках
от 240,08 грн
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Форма выпуска: глазные капли.

стимулирует протеолитические ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза; ингибирует образование хиноидных соединений и их действие на протеины хрусталика. Предохраняет сульфгидрильные группы белков хрусталика от окисления и способствует рассасыванию непрозрачных комплексов.

катаракта (старческая, травматическая, врожденная, вторичная).

по 2 капли 3–5 раз в сутки.

повышенная чувствительность к азапентацену.

возможны аллергические реакции (жжение, зуд в области век).