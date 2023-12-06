АЗАПЕНТАЦЕН* (AZAPENTHACENUM*) Действующее вещество
Форма выпуска: глазные капли.
стимулирует протеолитические ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза; ингибирует образование хиноидных соединений и их действие на протеины хрусталика. Предохраняет сульфгидрильные группы белков хрусталика от окисления и способствует рассасыванию непрозрачных комплексов.
катаракта (старческая, травматическая, врожденная, вторичная).
по 2 капли 3–5 раз в сутки.
повышенная чувствительность к азапентацену.
возможны аллергические реакции (жжение, зуд в области век).