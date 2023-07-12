АКРИВАСТИН (ACRIVASTINUM)

повышенная чувствительность к акривастину; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина <50 мл/мин или уровень креатинина в плазме крови >150 ммоль/л), период беременности и кормления грудью. Акривастин не назначают детям в возрасте до 12 лет.