АКРИВАСТИН (ACRIVASTINUM) Действующее вещество
блокатор H1-гистаминовых рецепторов. Оказывает противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Не обладает значимым антихолинергическим эффектом, плохо проникает через ГЭБ.
аллергический ринит, аллергодерматозы, такие как хроническая идиопатическая крапивница, холинергическая крапивница, симптоматический дермографизм, холодовая аллергия, зудящая атопическая экзема.
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 8 мг 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к акривастину; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина <50 мл/мин или уровень креатинина в плазме крови >150 ммоль/л), период беременности и кормления грудью. Акривастин не назначают детям в возрасте до 12 лет.
возможны сонливость, нарушение внимания, замедление психических и двигательных реакций, кожная сыпь.
акривастин может влиять на психофизические способности, снижая концентрацию внимания и замедляя ответные реакции, особенно при одновременном употреблении алкоголя или приеме препаратов, угнетающих ЦНС.
нарушения функции пищеварительного тракта, головная боль, сонливость. Лечение симптоматическое.