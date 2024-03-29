дозировка должна быть индивидуальной для достижения максимального положительного эффекта. Некоторые пациенты нуждаются в дозах, превышающих 4 мг/сут. В таких случаях дозу следует повышать осторожно во избежание побочных эффектов.

Тревожные расстройства и преходящие симптомы тревожности. Лечение пациентов с тревожностью следует начинать с дозы 0,25–0,5 мг три раза в сутки. Доза может быть повышена для достижения максимального терапевтического эффекта с интервалами в 3–4 дня до максимальной суточной дозы 4 мг, которая вводится в несколько приемов. Следует применять минимально возможную дозу и часто пересматривать необходимость продолжения лечения. Риск зависимости может повышаться с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения.

У всех пациентов дозу следует снижать постепенно при прекращении терапии или снижении суточной дозы. Предлагается снижать суточную дозу не более чем на 0,5 мг каждые 3 дня. Некоторым пациентам может потребоваться еще более медленное снижение дозы.

Паническое расстройство. Успешное лечение многих пациентов с паническим расстройством требовало применения алпразолама в дозах, превышающих 4 мг/сут.

Титрование дозы. Лечение можно начинать с дозы 0,5 мг трижды в сутки. В зависимости от ответа дозу можно повысить с интервалом от 3 до 4 дней с шагом не более 1 мг/сут. Может быть целесообразным более медленное титрование до уровней выше 4 мг/сут, чтобы обеспечить полное проявление фармакодинамического эффекта алпразолама. Время приема должно быть распределено как можно равномернее в часы бодрствования, то есть по графику 3 или 4 раза в сутки. Обычно терапию следует начинать с наиболее низкой дозы, чтобы минимизировать риск побочных реакций у пациентов, особенно чувствительных к препарату. Дозу следует повышать, пока не будет достигнут приемлемый терапевтический ответ (т.е. существенное уменьшение проявлений или полное устранение панических атак), или не возникнет непереносимость или не будет достигнута максимальная рекомендованная доза.

Поддерживающая доза. Для пациентов, получающих дозы свыше 4 мг/сут, рекомендуется периодическая переоценка и рассмотрение вопроса снижения дозы. Из-за опасности синдрома отмены следует избегать резкого прекращения лечения. После периода длительного отсутствия приступов можно попытаться постепенно прекратить прием препарата под тщательным наблюдением.

Снижение дозы. У всех пациентов дозу следует снижать постепенно при прекращении терапии или снижении суточной дозы. Предлагается снижать суточную дозу не более чем на 0,5 мг каждые три дня. Некоторым пациентам может потребоваться еще более медленное снижение дозы. В любом случае снижение дозы должно осуществляться под тщательным наблюдением и должно быть постепенным. Если развиваются выраженные симптомы отмены, следует восстановить прежний режим дозирования, и только после стабилизации состояния следует попробовать менее быстрый график отмены.

Дозирование у особых групп населения

У пожилых пациентов, у пациентов с прогрессирующим заболеванием печени или у пациентов с инвалидизирующим заболеванием обычная начальная доза составляет 0,25 мг два или три раза в сутки. Доза может быть постепенно повышена, если это необходимо и переносимо. Пожилые люди могут быть особенно чувствительны к воздействию бензодиазепинов. Если побочные эффекты возникают при применении начальной дозы, ее можно снизить.