применение с другими депрессантами ЦНС. Если алпразолам следует комбинировать с другими психотропными средствами или противосудорожными препаратами, следует уделить особое внимание фармакологическим свойствам применяемых средств, особенно в отношении соединений, которые могут усиливать действие бензодиазепинов.

Бензодиазепины, включая алпразолам, оказывают дополнительное угнетающее действие на ЦНС при совместном приеме с другими психотропными препаратами, противосудорожными средствами, антигистаминными средствами, этанолом и другими препаратами, которые обладают свойством торможения функций ЦНС.

Применение с имипрамином и дезипрамином. Сообщается, что равновесные концентрации имипрамина и дезипрамина в плазме крови повышаются в среднем на 31 и 20% соответственно при одновременном приеме алпразолама в дозах до 4 мг/сут. Клиническая значимость этих изменений неизвестна.

Препараты, ингибирующие метаболизм алпразолама через систему цитохрома CYP 3A. Поскольку начальным этапом метаболизма алпразолама является гидроксилирование, катализируемое CYP 3A, препараты, подавляющие этот метаболический путь, могут существенно влиять на клиренс алпразолама.

Ингибиторы CYP 3A с возможным клиническим значением на основании клинических исследований с участием алпразолама (рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении с алпразоламом)

Флуоксетин. Одновременное применение флуоксетина с алпразоламом повышало C max алпразолама в плазме крови на 46%, снижало клиренс на 21%, увеличивало Т ½ на 17% и снижало измеряемую психомоторную активность.

Пропоксифен. Одновременное применение пропоксифена снижало C max алпразолама в плазме крови на 6%, снижало клиренс на 38% и увеличивало Т ½ на 58%.

Пероральные контрацептивы. Одновременное применение пероральных контрацептивов повышало C max алпразолама в плазме крови на 18%, снижало клиренс на 22% и увеличивало Т ½ на 29%.

Ингибиторы CYP 3A на основании клинических исследований с участием бензодиазепинов, метаболизирующихся подобно алпразоламу, или на основании исследований in vitro с алпразоламом или другими бензодиазепинами (рекомендуется быть осторожным при одновременном применении с алпразоламом)

Имеющиеся данные клинических исследований бензодиазепинов, кроме алпразолама, позволяют предположить возможное взаимодействие с алпразоламом таких препаратов: дилтиазема, изониазида, макролидных антибиотиков, таких как эритромицин и кларитромицин, и грейпфрутового сока.

Данные исследований алпразолама in vitro предполагают возможное лекарственное взаимодействие при его применении с сертралином и пароксетином. Однако данные исследования взаимодействия лекарственных средств in vivo с однократным приемом алпразолама в дозе 1 мг и равновесной дозой сертралина (от 50 до 150 мг/сут) не выявили каких-либо клинически значимых изменений фармакокинетических параметров алпразолама.

Данные исследований бензодиазепинов, отличных от алпразолама, in vitro предполагают возможное взаимодействие таких лекарственных средств: эрготамина, циклоспорина, амиодарона, никардипина и нифедипина. Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении любого из них с алпразоламом.

Индукторы CYP 3A. Карбамазепин может усиливать метаболизм алпразолама и, следовательно, снижает уровень алпразолама в плазме крови.