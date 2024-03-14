АСПАРАГИНАЗА* (ASPARAGINASUM*) Действующее вещество
фермент, получаемый из культуры Erwinia chrysanthemi (синоним E. carotovora) или штаммов Escherichia coli. Обладает антилейкемической активностью. Противоопухолевый эффект обусловлен способностью аспарагиназы (L-аспарагин аминогидролазы) нарушать метаболизм аспарагина, необходимого для развития лейкозных клеток. При применении аспарагиназы значительно уменьшается количество бластных клеток в периферической крови и костном мозгу, влияние на нормальные кроветворные клетки не выражено.
острый лимфобластный лейкоз, неходжкинские лимфомы.
перед началом лечения проводят пробу на индивидуальную переносимость. Для этого 0,1 мл р-ра, содержащего 10 МЕ аспарагиназы, вводят внутрикожно в латеральную поверхность плеча. Для контроля одновременно вводят 0,1 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Через 3 ч оценивают результат реакции. Если диаметр папулы не более 1 см, то проба считается отрицательной и лечение аспарагиназой может быть начато.
Аспарагиназу вводят в/в струйно или капельно. Р-р готовят ex tempore, растворяют порошок медленно, не встряхивая флакон.
Для в/в струйного введения разовую дозу аспарагиназы растворяют в 20–40 мл 0,9% р-ра натрия хлорида; приготовленный р-р вводят медленно; для в/в капельного введения — в 150 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, вводят в течение 30–40 мин.
Разовая доза для взрослых и детей составляет 200–300 МЕ/кг массы тела. Курсовая доза для взрослых — 300 000–400 000 МЕ, для детей дозу снижают в соответствии с массой тела. Длительность курса лечения — 3 нед.
При всех формах острого лейкоза и генерализованных формах лимфомы с наличием бластных клеток в периферической крови и костном мозгу аспарагиназу назначают независимо от показателей периферической крови. В остальных случаях лечение начинают при количестве лейкоцитов в периферической крови не менее 3000 в 1 мкл и тромбоцитов — 100 000 в 1 мкл.
Для оценки действия препарата при наличии бластов в периферической крови исследуют пунктат костного мозга до и после курса лечения. При лимфомах измеряют также размеры опухолевого очага.
выраженные нарушения функций печени, почек, поджелудочной железы, ЦНС; период беременности.
возможны тошнота, рвота, повышение температуры тела, озноб, сыпь. Осложнения обычно устраняют применением симптоматических средств (антипиретические и антигистаминные средства, кальция хлорид).
При применении аспарагиназы возможно нарушение функций печени и поджелудочной железы, поэтому во время курса лечения необходимо не реже 1 раза в неделю контролировать содержание в крови билирубина, ХС, общего белка, белковых фракций, а также определять активность трансаминаз, ЩФ и других ферментов. При резких и прогрессирующих изменениях этих показателей аспарагиназу следует отменить и назначить симптоматическое лечение.
При лечении аспарагиназой могут возникать нарушения свертывания крови. При уровне протромбина <60%, концентрации фибриногена <300 мг% и увеличении времени кровотечения препарат следует отменить и провести необходимое лечение.