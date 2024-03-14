перед началом лечения проводят пробу на индивидуальную переносимость. Для этого 0,1 мл р-ра, содержащего 10 МЕ аспарагиназы, вводят внутрикожно в латеральную поверхность плеча. Для контроля одновременно вводят 0,1 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Через 3 ч оценивают результат реакции. Если диаметр папулы не более 1 см, то проба считается отрицательной и лечение аспарагиназой может быть начато.

Аспарагиназу вводят в/в струйно или капельно. Р-р готовят ex tempore, растворяют порошок медленно, не встряхивая флакон.

Для в/в струйного введения разовую дозу аспарагиназы растворяют в 20–40 мл 0,9% р-ра натрия хлорида; приготовленный р-р вводят медленно; для в/в капельного введения — в 150 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, вводят в течение 30–40 мин.

Разовая доза для взрослых и детей составляет 200–300 МЕ/кг массы тела. Курсовая доза для взрослых — 300 000–400 000 МЕ, для детей дозу снижают в соответствии с массой тела. Длительность курса лечения — 3 нед.

При всех формах острого лейкоза и генерализованных формах лимфомы с наличием бластных клеток в периферической крови и костном мозгу аспарагиназу назначают независимо от показателей периферической крови. В остальных случаях лечение начинают при количестве лейкоцитов в периферической крови не менее 3000 в 1 мкл и тромбоцитов — 100 000 в 1 мкл.

Для оценки действия препарата при наличии бластов в периферической крови исследуют пунктат костного мозга до и после курса лечения. При лимфомах измеряют также размеры опухолевого очага.