АЦЕНОКУМАРОЛ (ACENOCOUMAROLUM)

во время лечения препаратами радиоактивного йода, приеме антиагрегантов, при наличии васкулита, инфекционного эндокардита, перикардита назначение антикоагулянтов непрямого действия возможно только после предварительной тщательной оценки соотношения ожидаемого терапевтического эффекта и возможных негативных побочных реакций.

При отсутствии со стороны больного готовности к сотрудничеству с врачом или невозможности регулярного лабораторного контроля назначать аценокумарол не следует.

В период беременности прием аценокумарола противопоказан из-за возможного тератогенного воздействия. Женщинам детородного возраста во время приема препарата необходимо применять негормональные контрацептивные средства.

Во время лечения аценокумаролом запрещено употребление алкоголя.