АЦЕНОКУМАРОЛ (ACENOCOUMAROLUM) Действующее вещество
USPDDN, RTECS: 3-(α-ацетонил-p-нитробензил)-4-гидроксикумарин.
антикоагулянт непрямого действия, антагонист витамина К. Механизм действия связан с нарушением синтеза протромбина, проконвертина и других факторов свертывания крови.
Максимальный эффект развивается через 1–2 сут после приема внутрь. После отмены аценокумарола исходный уровень протромбина восстанавливается на 2–4-й день.
лечение и профилактика тромбозов и эмболий.
дозу аценокумарола и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Суточную дозу назначают внутрь в 1 прием, в одно и то же время суток. Обычно в 1-й день лечения назначают 8–12 мг, во 2-й день — 4–8 мг, поддерживающая доза — 1–8 мг/ сут. Лечение прекращают, постепенно снижая дозу и увеличивая интервал между приемами аценокумарола.
геморрагии, пептическая язва, злокачественная АГ, тяжелые и множественные травмы, недавно перенесенное или планируемое нейрохирургическое вмешательство, период беременности, тяжелые заболевания печени и почек, отсутствие готовности больного к выполнению предписаний врача.
кровотечение, редко — некроз кожи, выпадение волос, кожная сыпь, лихорадка, тошнота, рвота, диарея, повышение активности сывороточных трансаминаз, приапизм, синдром пурпурного пальца.
во время лечения препаратами радиоактивного йода, приеме антиагрегантов, при наличии васкулита, инфекционного эндокардита, перикардита назначение антикоагулянтов непрямого действия возможно только после предварительной тщательной оценки соотношения ожидаемого терапевтического эффекта и возможных негативных побочных реакций.
При отсутствии со стороны больного готовности к сотрудничеству с врачом или невозможности регулярного лабораторного контроля назначать аценокумарол не следует.
В период беременности прием аценокумарола противопоказан из-за возможного тератогенного воздействия. Женщинам детородного возраста во время приема препарата необходимо применять негормональные контрацептивные средства.
Во время лечения аценокумаролом запрещено употребление алкоголя.
аллопуринол, амиодарон, производные анилина (фенацетин и др.), андрогенные и анаболитические гормоны, азапропазон, антибиотики широкого спектра действия, безафибрат, цефамандол, хлорохин, циметидин, колхицин, хлорпромазин, даназол, декстран, дисульфирам, производные этакриновой кислоты, глюкагон, высокие дозы витамина Е, индометацин, кетоконазол, хинидина сульфат, хлорамфеникол, метронидазол, миконазол, напроксен, наладиксовая кислота, высокие дозы парацетамола и бензилпенициллина, производные пиразолидина (фенилбутазон и др.), пироксикам, резерпин, салицилаты, сульфаниламиды, сульфинпиразон, тироксин, тамоксифен, трициклические антидепрессанты потенцируют действие аценокумарола.
Снижают эффективность аценокумарола при одновременном применении следующие препараты: барбитураты, фенитоин, ГКС, производные глютетимида, галоперидол, карбамазепин, колестирамин, меркаптопурин, пероральные контрацептивы, рифампицин, спиронолактон, витамин К. Аценокумарол усиливает действие пероральных гипогликемизирующих противодиабетических препаратов группы производных сульфонилмочевины, что может потребовать снижения дозы последних.