взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно вводят из расчета 0,1– 0,2 мл р-ра (469 мг/мл) на 1 кг массы тела. В случае необходимости диагностики очагового поражения другой локализации проводят повторную инъекцию гадопентетовой кислоты в такой же дозе с последующим проведением магнитно-резонансной томографии в течение 30 мин. Р-р вводят в/в.