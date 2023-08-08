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Активные вещества — “Г”ГАДОПЕНТЕТОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM)

ГАДОПЕНТЕТОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томовист® раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Томовист® Раствор для инъекций, 469 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

контрастное средство для проведения ЯМР-томографии. Обладает выраженными парамагнитными свойствами, поэтому вызывает усиление контрастирования изображения.

магнитно-резонансная томография, в том числе головы и спинномозгового канала.

взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно вводят из расчета 0,1– 0,2 мл р-ра (469 мг/мл) на 1 кг массы тела. В случае необходимости диагностики очагового поражения другой локализации проводят повторную инъекцию гадопентетовой кислоты в такой же дозе с последующим проведением магнитно-резонансной томографии в течение 30 мин. Р-р вводят в/в.

выраженные нарушения функции почек, период беременности.

возможны ощущение тепла или боли в области инъекции, тошнота, рвота, аллергические реакции (в том числе анафилактический шок), незначительное повышение содержания железа и билирубина в плазме крови, кратковременные изменения вкусовых ощущений после очень быстрой инъекции.

за 2 ч до исследования необходимо опорожнить желудок. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при проведении магнитно-резонансной томографии. Оптимальное контрастирование наблюдается в течение 45 мин после инъекции.