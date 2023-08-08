ГАДОПЕНТЕТОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM) Действующее вещество
контрастное средство для проведения ЯМР-томографии. Обладает выраженными парамагнитными свойствами, поэтому вызывает усиление контрастирования изображения.
магнитно-резонансная томография, в том числе головы и спинномозгового канала.
взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно вводят из расчета 0,1– 0,2 мл р-ра (469 мг/мл) на 1 кг массы тела. В случае необходимости диагностики очагового поражения другой локализации проводят повторную инъекцию гадопентетовой кислоты в такой же дозе с последующим проведением магнитно-резонансной томографии в течение 30 мин. Р-р вводят в/в.
выраженные нарушения функции почек, период беременности.
возможны ощущение тепла или боли в области инъекции, тошнота, рвота, аллергические реакции (в том числе анафилактический шок), незначительное повышение содержания железа и билирубина в плазме крови, кратковременные изменения вкусовых ощущений после очень быстрой инъекции.
за 2 ч до исследования необходимо опорожнить желудок. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при проведении магнитно-резонансной томографии. Оптимальное контрастирование наблюдается в течение 45 мин после инъекции.