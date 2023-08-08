КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM CLODRONICUM)

клодроновую кислоту в таблетках п/о, капсулах назначают внутрь. При миеломе — в дозе 1,6–2,4 г/сут. При раке молочной железы в начале лечения — в дозе 2,4–3,2 г/сут; после нормализации концентрации кальция и/или уменьшения боли в костях — 1,6 г/сут. При раке предстательной железы препарат назначают в качестве поддерживающей терапии — внутрь в дозе 1,6–3,2 г/сут. В случае применения в начале лечения клодроновой кислоты внутрь боль обычно уменьшается в течение 1–2 нед. Лечение клодроновой кислотой можно проводить от нескольких месяцев до 2 лет и более.

Пациентам с нормальной функцией почек клодронат вводят путем инфузии (продолжительность ≥2 ч) по 300 мг/сутки (5 мл ампула/сут) после разведения содержимого ампулы в 500 мл р-ра натрия хлорида (9 мг/мл) или 5% р-ра глюкозы (50 мг/мл).