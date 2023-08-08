ПИПЕМИДОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM PIPEMIDICUM) Действующее вещество
синтетический уроантисептик хинолонового ряда c бактерицидным действием. Активен в отношении как большинства грамотрицательных (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa spp., Salmonella spp., Shigella spp.), так и грамположительных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus aureus, представителей семейства Enterococcaceae spp. и Streptococcaceae spp. Перекрестная устойчивость к пипемидовой кислоте и антибиотикам не отмечена, наоборот, микроорганизмы, резистентные к антибиотикам, могут быть чувствительными к пипемидовой кислоте.
После приема внутрь пипемидовая кислота быстро и полностью всасывается. Из организма выводится с мочой в активном виде, в течение 12 ч — >70% принятой дозы, что создает в моче концентрации, во много раз превышающие МПК для основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.
острые и хронические инфекции органов мочеполовой системы, вызванные чувствительными к пипемидовой кислоте микроорганизмами, в том числе уретрит, цистит, простатит, пиелонефрит.
дозу устанавливают индивидуально. Взрослым назначают внутрь по 400 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней, в случае необходимости курс лечения можно продлить. При инфекциях, вызванных стафилококком, интервал между приемами не должен составлять >8 ч. В отдельных случаях разовую дозу можно повысить до 600 мг.
При рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей у женщин одновременно с приемом внутрь назначают интравагинально в форме суппозиториев в дозе 200 мг на ночь в течение 7–10 дней.
повышенная чувствительность к пипемидовой кислоте, выраженные нарушения функции печени или почек (клиренс креатинина <10 мл/мин). Не рекомендуют назначать детям, а также в I–III триместр беременности.
возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея), кожная сыпь, фотосенсибилизация.
во время лечения необходимо обеспечивать нормальный диурез. Активность пипемидовой кислоты повышается при ощелачивании мочи. Во время лечения следует избегать ультрафиолетового облучения в связи с высоким риском развития фотосенсибилизации.