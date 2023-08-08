ПИПЕМИДОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM PIPEMIDICUM)

синтетический уроантисептик хинолонового ряда c бактерицидным действием. Активен в отношении как большинства грамотрицательных (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa spp., Salmonella spp., Shigella spp.), так и грамположительных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus aureus, представителей семейства Enterococcaceae spp. и Streptococcaceae spp. Перекрестная устойчивость к пипемидовой кислоте и антибиотикам не отмечена, наоборот, микроорганизмы, резистентные к антибиотикам, могут быть чувствительными к пипемидовой кислоте.

После приема внутрь пипемидовая кислота быстро и полностью всасывается. Из организма выводится с мочой в активном виде, в течение 12 ч — >70% принятой дозы, что создает в моче концентрации, во много раз превышающие МПК для основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.