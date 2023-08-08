оказывает дезинфицирующее и слабое местноанестезирующее действие. При рассасывании уменьшает болевые ощущения при воспалительных заболеваниях в ротоглотке, за счет снижения порога чувствительности рецепторов слизистой оболочки тормозит кашлевой и рвотный рефлексы во время проведения диагностических и лечебных манипуляций.