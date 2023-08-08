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Активные вещества — “А”АЦЕТИЛАМИНОНИТРОПРОПОКСИБЕНЗЕН* (ACETYLAMINONITROPROPOXYBENZENUM*)

АЦЕТИЛАМИНОНИТРОПРОПОКСИБЕНЗЕН* (ACETYLAMINONITROPROPOXYBENZENUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Фалиминт® таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 20; Menarini Group
Фалиминт® Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 20 Menarini Group
Нет в наличии
Форма выпуска: драже, таблетки п/о.

оказывает дезинфицирующее и слабое местноанестезирующее действие. При рассасывании уменьшает болевые ощущения при воспалительных заболеваниях в ротоглотке, за счет снижения порога чувствительности рецепторов слизистой оболочки тормозит кашлевой и рвотный рефлексы во время проведения диагностических и лечебных манипуляций.

в качестве дополнительного средства при лечении воспалительных заболеваний полости рта и глотки (ангина, фарингит, ларингит), сухом непродуктивном кашле; при подготовке к инструментальным исследованиям в полости носа, глотки, снятии слепков и примерке зубных протезов.

по мере необходимости медленно рассасывать по 1 драже (25 мг)/ 1 таблетке, покрытой оболонкой. Максимальная суточная доза — 250 мг.

повышенная чувствительность к ацетиламинонитропроксибензену, период беременности.

неизвестны.

после применения лекарственного средства некоторое время следует воздерживаться от приема пищи и жидкости.