АЦЕТИЛАМИНОНИТРОПРОПОКСИБЕНЗЕН* (ACETYLAMINONITROPROPOXYBENZENUM*) Действующее вещество
оказывает дезинфицирующее и слабое местноанестезирующее действие. При рассасывании уменьшает болевые ощущения при воспалительных заболеваниях в ротоглотке, за счет снижения порога чувствительности рецепторов слизистой оболочки тормозит кашлевой и рвотный рефлексы во время проведения диагностических и лечебных манипуляций.
в качестве дополнительного средства при лечении воспалительных заболеваний полости рта и глотки (ангина, фарингит, ларингит), сухом непродуктивном кашле; при подготовке к инструментальным исследованиям в полости носа, глотки, снятии слепков и примерке зубных протезов.
по мере необходимости медленно рассасывать по 1 драже (25 мг)/ 1 таблетке, покрытой оболонкой. Максимальная суточная доза — 250 мг.
повышенная чувствительность к ацетиламинонитропроксибензену, период беременности.
неизвестны.
после применения лекарственного средства некоторое время следует воздерживаться от приема пищи и жидкости.