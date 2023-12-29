кислота глицирризовая выделена из корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.). Обладает противовирусной активностью. Ингибирует фосфокиназу и угнетает фосфорилирование клеточных и кодируемых вирусом белков в инфицированных клетках. Инактивирует вирусы вне клеток, при этом вирусы опоясывающего лишая и простого герпеса — необратимо. Блокирует внедрение активных вирусных частиц внутрь клетки и нарушает способность вируса к синтезу новых структурных компонентов. При местном применении обладает высокой тропностью к клеткам, инфицированным вирусом, и накапливается в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно.

Монозамещенная аммониевая соль глицирризовой кислоты при приеме внутрь оказывает противовоспалительное действие, обусловленное умеренным стимулирующим влиянием на кору надпочечников.