КИСЛОТА ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ (ACIDUM GLYCYRRHIZICUM) Действующее вещество
кислота глицирризовая выделена из корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.). Обладает противовирусной активностью. Ингибирует фосфокиназу и угнетает фосфорилирование клеточных и кодируемых вирусом белков в инфицированных клетках. Инактивирует вирусы вне клеток, при этом вирусы опоясывающего лишая и простого герпеса — необратимо. Блокирует внедрение активных вирусных частиц внутрь клетки и нарушает способность вируса к синтезу новых структурных компонентов. При местном применении обладает высокой тропностью к клеткам, инфицированным вирусом, и накапливается в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно.
Монозамещенная аммониевая соль глицирризовой кислоты при приеме внутрь оказывает противовоспалительное действие, обусловленное умеренным стимулирующим влиянием на кору надпочечников.
инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex, — генитальный герпес, герпес кожи и слизистых оболочек полости рта, носа; опоясывающий лишай; профилактика вирусных инфекций, передающихся половым путем.
спрей распыляют в течение нескольких секунд с расстояния 4–5 см на пораженную поверхность 6 раз в сутки в течение 5–10 дней; вагинально — 3–4 раза в сутки в течение 7–10 дней (повторный курс — через 10 дней).
повышенная чувствительность к кислоте глицирризовой.
аллергические реакции.
усиливает эффект других противовирусных средств.