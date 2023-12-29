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Активные вещества — “К”КИСЛОТА ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ (ACIDUM GLYCYRRHIZICUM)

КИСЛОТА ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ (ACIDUM GLYCYRRHIZICUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Эпиген Интим спрей, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1; Chemigroup France
Эпиген Интим Спрей, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1 Chemigroup France
В 182 аптеках
от 307,40 грн
Цены в аптеках
Эпиген Интим спрей, 0,1 %, флакон, 60 мл, № 1; Chemigroup France
Эпиген Интим Спрей, 0,1 %, флакон, 60 мл, № 1 Chemigroup France
В 101 аптеке
от 523,35 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: спрей.
CAS №: 1405-86-3 C42H62O16
USPDDN: 20β-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3β-ил-2-O-β-D-глюкопирануроносил-α-D-глюкопиранозидуроновая кислота.
Форма выпуска: спрей.

кислота глицирризовая выделена из корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.). Обладает противовирусной активностью. Ингибирует фосфокиназу и угнетает фосфорилирование клеточных и кодируемых вирусом белков в инфицированных клетках. Инактивирует вирусы вне клеток, при этом вирусы опоясывающего лишая и простого герпеса — необратимо. Блокирует внедрение активных вирусных частиц внутрь клетки и нарушает способность вируса к синтезу новых структурных компонентов. При местном применении обладает высокой тропностью к клеткам, инфицированным вирусом, и накапливается в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно.
Монозамещенная аммониевая соль глицирризовой кислоты при приеме внутрь оказывает противовоспалительное действие, обусловленное умеренным стимулирующим влиянием на кору надпочечников.

инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex, — генитальный герпес, герпес кожи и слизистых оболочек полости рта, носа; опоясывающий лишай; профилактика вирусных инфекций, передающихся половым путем.

спрей распыляют в течение нескольких секунд с расстояния 4–5 см на пораженную поверхность 6 раз в сутки в течение 5–10 дней; вагинально — 3–4 раза в сутки в течение 7–10 дней (повторный курс — через 10 дней).

повышенная чувствительность к кислоте глицирризовой.

аллергические реакции.

усиливает эффект других противовирусных средств.