ЭТАКРИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ETACRYNICUM) Действующее вещество
оказывает выраженное диуретическое действие, блокируя активную реабсорбцию ионов в проксимальных извитых канальцах и на уровне восходящего колена петли Генле. Вызывает повышение экскреции с мочой ионов натрия, хлора, калия и кальция; снижает системное АД.
отечный синдром различного генеза, в том числе при хронической сердечной недостаточности IIБ–III стадии, нефротическом синдроме, синдроме портальной гипертензии; в случае неэффективности других диуретических средств.
дозу подбирают индивидуально. Начальная разовая доза — 50 мг; при выраженном отечном синдроме — 100–200 мг, принимают ежедневно в течение 4–5 сут; затем — через 1–2 дня (поддерживающая терапия под контролем массы тела больного).
Действие этакриновой кислоты сохраняется в течение 8–10 ч, поэтому целесообразно суточную дозу принимать утром после еды.
анурия, гипокалиемия, алкалоз, печеночная кома и прекоматозное состояние, период беременности и кормления грудью, возраст до 2 лет.
возможны тошнота, боль в эпигастральной области, общая слабость; при длительном применении, а также при приеме этакриновой кислоты в высоких дозах — гипокалиемия, гипонатриемия, алкалоз, сопровождающиеся мышечной слабостью, головокружением, иногда — нарушения сердечного ритма; при правильном дозировании препарата (прерывистое лечение) указанных побочных явлений можно избежать. В отдельных случаях могут возникать рвота, дисфагия, а также снижение остроты слуха, аллергические реакции, острый панкреатит.
у больных циррозом печени этакриновую кислоту применяют с осторожностью, при наличии метаболического алкалоза дозу этакриновой кислоты подбирают только после восстановления ионного равновесия и под контролем врача. В случае тяжелой диареи или при потере большого количества жидкости прием лекарственного средства необходимо прекратить.
можно применять в комбинации с другими диуретическими средствами. Этакриновая кислота может снижать эффективность пероральных противодиабетических средств. При одновременном применении с кортикостероидами может увеличиться потеря калия. НПВП могут ослаблять диуретическое действие. Применение этакриновой кислоты на фоне терапии аминогликозидами может привести к повышению концентрации антибиотиков в крови (особенно при нарушении функции почек) и повысить риск развития нефро- и ототоксических побочных эффектов. Этакриновая кислота усиливает действие гипотензивных средств.