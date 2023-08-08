ЭТАКРИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ETACRYNICUM)

можно применять в комбинации с другими диуретическими средствами. Этакриновая кислота может снижать эффективность пероральных противодиабетических средств. При одновременном применении с кортикостероидами может увеличиться потеря калия. НПВП могут ослаблять диуретическое действие. Применение этакриновой кислоты на фоне терапии аминогликозидами может привести к повышению концентрации антибиотиков в крови (особенно при нарушении функции почек) и повысить риск развития нефро- и ототоксических побочных эффектов. Этакриновая кислота усиливает действие гипотензивных средств.