КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ* (ACIDUM FORMICUM*) Действующее вещество
Муравьиный спирт-Вишфа Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 13,09 грн
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Виола ФФ
от 13,92 грн
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм
от 13,00 грн
Форма выпуска: р-р спиртовой для наружного применения.
вызывает рефлекторные реакции, обусловленные раздражением чувствительных нервных окончаний кожи, мышечной ткани и сопровождающиеся стимуляцией образования и высвобождения энкефалинов и нейропептидов, регулирующих болевые ощущения и проницаемость сосудов. Стимулирует либерацию гистамина, кининов и других биологически активных соединений, расширяющих сосуды, стимулирующих иммунологические процессы, влияющих на свертываемость крови.
миозит, ревматическая боль, невралгия, радикулит.
наружно. Наносят на кожу в достаточном количестве и тщательно втирают.
гиперчувствительность, дерматит, экзема, нарушение целостности кожи.
местное раздражение кожи (покраснение, зуд, шелушение).
необходимо избегать нанесения на слизистую оболочку, приема внутрь.