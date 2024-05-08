вызывает рефлекторные реакции, обусловленные раздражением чувствительных нервных окончаний кожи, мышечной ткани и сопровождающиеся стимуляцией образования и высвобождения энкефалинов и нейропептидов, регулирующих болевые ощущения и проницаемость сосудов. Стимулирует либерацию гистамина, кининов и других биологически активных соединений, расширяющих сосуды, стимулирующих иммунологические процессы, влияющих на свертываемость крови.