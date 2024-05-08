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Активные вещества — “К”КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ* (ACIDUM FORMICUM*)

КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ* (ACIDUM FORMICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Муравьиный спирт-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Муравьиный спирт-Вишфа Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 497 аптеках
от 13,09 грн
Цены в аптеках
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; Виола ФФ
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Виола ФФ
В 332 аптеках
от 13,92 грн
Цены в аптеках
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; Тернофарм
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм
В 111 аптеке
от 13,00 грн
Цены в аптеках
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; Фитофарм
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 14,70 грн
Цены в аптеках
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 6 аптеках
от 18,50 грн
Цены в аптеках
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный, 50 мл, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный, 50 мл, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках других городов
от 15,50 грн
Цены в других городах
Спирт муравьиный раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный, 50 мл, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Спирт муравьиный Раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный, 50 мл, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках других городов
от 16,33 грн
Цены в других городах
Спирт муравьиный раствор накожный спиртовой, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт муравьиный Раствор накожный спиртовой, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт муравьиный раствор накожный спиртовой, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт муравьиный Раствор накожный спиртовой, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р спиртовой для наружного применения.

вызывает рефлекторные реакции, обусловленные раздражением чувствительных нервных окончаний кожи, мышечной ткани и сопровождающиеся стимуляцией образования и высвобождения энкефалинов и нейропептидов, регулирующих болевые ощущения и проницаемость сосудов. Стимулирует либерацию гистамина, кининов и других биологически активных соединений, расширяющих сосуды, стимулирующих иммунологические процессы, влияющих на свертываемость крови.

миозит, ревматическая боль, невралгия, радикулит.

наружно. Наносят на кожу в достаточном количестве и тщательно втирают.

гиперчувствительность, дерматит, экзема, нарушение целостности кожи.

местное раздражение кожи (покраснение, зуд, шелушение).

необходимо избегать нанесения на слизистую оболочку, приема внутрь.