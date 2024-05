механизм действия. Анидулафунгин — полусинтетический эхинокандин, липопептид, синтезированный при ферментации продуктов Aspergillus nidulans. Анидулафунгин выборочно подавляет синтазу 1,3-β-D-глюкана — важного фермента грибковой клетки, который отсутствует в клетках млекопитающих. Это приводит к нарушению формирования 1,3-β-D-глюкана, основного компонента стенки грибковой клетки. Анидулафунгин обладает фунгицидной активностью против разных видов грибов рода Candida и активностью в участках активного роста клеток гифов гриба Aspergillus fumigatus.

Активность in vitro. Анидулафунгин активен in vitro против Candida albicans (C. albicans), C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei, C. tropicalis. Штаммы с мутациями в зонах «горячих точек» гена-мишени не поддавались терапии или характеризовались как устойчивые инфекции. В большинстве клинических случаев применяли каспофунгин. Однако в экспериментах на животных эти мутации оказывают перекрестную устойчивость ко всем трем эхинокандинам и поэтому такие штаммы классифицируются как устойчивые к эхинокандинам, пока не получено нового клинического опыта относительно анидулафунгина.

Активность анидулафунгина in vitro против различных видов Candida spp. неодинакова. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) анидулафунгина относительно C. parapsilosis выше, чем к другим видам Candida spp.

Активность in vivo. При парентеральном введении анидулафунгин эффективен против грибов Candida spp., что продемонстрировано на моделях иммунокомпетентных и иммунокомпроментированных мышей и кроликов. Применение анидулафунгина повышало выживаемость у животных, а также снижало нагрузку органов возбудителями родаCandida при определении в период 24–96 ч после последнего введения препарата.