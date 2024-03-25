внутрь по 1 столовой ложке настоя или отвара (10:180) 5–6 раз в сутки.

Таблетки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетки запивать большим количеством жидкости, рекомендуется водой, после приема пищи. Не применять дольше 1 нед и более 5 раз в год.