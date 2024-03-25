ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI*) Действующее вещество
листья толокнянки (медвежьего ушка) содержат гликозид арбутин (6%), расщепляющийся в организме с образованием гидрохинона, органические кислоты, дубильные (30–35%) и другие вещества. Применяют в качестве мочегонного и уроантисептического средства при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей. Дезинфицирующее действие обусловлено главным образом выделяющимся почками гидрохиноном.
пиелит, цистит.
внутрь по 1 столовой ложке настоя или отвара (10:180) 5–6 раз в сутки.
Таблетки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетки запивать большим количеством жидкости, рекомендуется водой, после приема пищи. Не применять дольше 1 нед и более 5 раз в год.
повышенная чувствительность.
со стороны пищеварительного тракта — тошнота и рвота. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции.
с осторожностью применяют в период беременности.
Во время приема настоя или отвара моча может окрашиваться в темно-зеленый цвет.
симптомы: могут возникать такие нарушения со стороны пищеварительного тракта, как рвота, тошнота, гематурия и поражения печени. Лечение: следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.