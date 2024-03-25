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Активные вещества — “Т”ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI*)

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI*) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Толокнянки листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Толокнянки листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 443 аптеках
от 57,82 грн
Цены в аптеках
Толокнянки листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Толокнянки листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 392 аптеках
от 51,45 грн
Цены в аптеках
Цистинол Акут таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 30; Alpen Pharma AG
Цистинол Акут Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 30 Alpen Pharma AG
В 357 аптеках
от 282,83 грн
Цены в аптеках
Толокнянки листья листья, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Толокнянки листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 344 аптеках
от 42,01 грн
Цены в аптеках
Толокнянки листья листья, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Толокнянки листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 252 аптеках
от 57,36 грн
Цены в аптеках
Толокнянки листья листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Толокнянки листья Листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 21 аптеке
от 101,14 грн
Цены в аптеках
Толокнянки листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Толокнянки листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 7 аптеках
от 62,00 грн
Цены в аптеках
Arbor Vitae Толокнянки листья листья, 50 г, пачка, № 1; Виола ФФ
Arbor Vitae Толокнянки листья Листья, 50 г, пачка, № 1 Виола ФФ
В 6 аптеках
от 80,00 грн
Цены в аптеках
Цистинол Акут таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 40; Schaper & Brummer
Цистинол Акут Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 40 Schaper & Brummer
Нет в наличии
Цистинол Акут таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60; Schaper & Brummer
Цистинол Акут Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60 Schaper & Brummer
Нет в наличии
Цистинол Акут таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 100; Schaper & Brummer
Цистинол Акут Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 100 Schaper & Brummer
Нет в наличии
Форма выпуска: листья, таблетки п/о.

листья толокнянки (медвежьего ушка) содержат гликозид арбутин (6%), расщепляющийся в организме с образованием гидрохинона, органические кислоты, дубильные (30–35%) и другие вещества. Применяют в качестве мочегонного и уроантисептического средства при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей. Дезинфицирующее действие обусловлено главным образом выделяющимся почками гидрохиноном.

пиелит, цистит.

внутрь по 1 столовой ложке настоя или отвара (10:180) 5–6 раз в сутки.
Таблетки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетки запивать большим количеством жидкости, рекомендуется водой, после приема пищи. Не применять дольше 1 нед и более 5 раз в год.

повышенная чувствительность.

со стороны пищеварительного тракта — тошнота и рвота. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции.

с осторожностью применяют в период беременности.
Во время приема настоя или отвара моча может окрашиваться в темно-зеленый цвет.

симптомы: могут возникать такие нарушения со стороны пищеварительного тракта, как рвота, тошнота, гематурия и поражения печени. Лечение: следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.