УКРОП ДУШИСТЫЙ* (ANETHUM GRAVEOLENS*) Действующее вещество
Укропа пахучего плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 29,70 грн
Укропа пахучего плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 44,89 грн
от 39,04 грн
Укропа пахучего плоды Плоды, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: плоды.
плоды укропа душистого (огородного) содержат эфирное пахучее масло (не менее 2%), флавоноиды, каротин, кислоту аскорбиновую, фитонциды. Применяют как спазмолитическое и ветрогонное, а также как отхаркивающее средство.
метеоризм, диспепсия, острый и хронический бронхит.
1 столовую ложку истолченных плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2–3 ч в закрытой посуде, процеживают. При метеоризме принимают по ½ стакана натощак 2–3 раза в сутки; при заболеваниях дыхательных путей — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки.
повышенная чувствительность.
не выявлены.