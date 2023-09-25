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Активные вещества — “У”УКРОП ДУШИСТЫЙ* (ANETHUM GRAVEOLENS*)

УКРОП ДУШИСТЫЙ* (ANETHUM GRAVEOLENS*) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Укропа пахучего плоды плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Укропа пахучего плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 530 аптеках
от 35,40 грн
Цены в аптеках
Укропа пахучего плоды плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Укропа пахучего плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 462 аптеках
от 29,70 грн
Цены в аптеках
Укропа пахучего плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Укропа пахучего плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 267 аптеках
от 44,89 грн
Цены в аптеках
Укропа пахучего плоды плоды, 3 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Укропа пахучего плоды Плоды, 3 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 164 аптеках
от 39,04 грн
Цены в аптеках
Укропа пахучего плоды плоды, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Укропа пахучего плоды Плоды, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: плоды.

плоды укропа душистого (огородного) содержат эфирное пахучее масло (не менее 2%), флавоноиды, каротин, кислоту аскорбиновую, фитонциды. Применяют как спазмолитическое и ветрогонное, а также как отхаркивающее средство.

метеоризм, диспепсия, острый и хронический бронхит.

1 столовую ложку истолченных плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2–3 ч в закрытой посуде, процеживают. При метеоризме принимают по ½ стакана натощак 2–3 раза в сутки; при заболеваниях дыхательных путей — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки.

повышенная чувствительность.

не выявлены.