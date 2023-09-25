1 столовую ложку истолченных плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2–3 ч в закрытой посуде, процеживают. При метеоризме принимают по ½ стакана натощак 2–3 раза в сутки; при заболеваниях дыхательных путей — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки.