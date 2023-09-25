собранные и высушенные трава (в начале цветения) и листья (до цветения или в начале цветения) полыни горькой содержат гликозиды абсинтин и анабсинтин, эфирные масла (0,5–2%), витамин С, дубильные и другие биологически активные вещества. Применяют в виде настойки, настоя, чая, экстракта в качестве горечи для возбуждения аппетита и стимуляции процесса пищеварения.