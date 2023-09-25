ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ* (ARTEMISIA ABSINTHIUM*) Действующее вещество
Полыни горькой трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 18,80 грн
от 7,50 грн
Полыни горькой трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
от 24,96 грн
от 8,00 грн
от 14,00 грн
Форма выпуска: трава высушенная, настойка.
собранные и высушенные трава (в начале цветения) и листья (до цветения или в начале цветения) полыни горькой содержат гликозиды абсинтин и анабсинтин, эфирные масла (0,5–2%), витамин С, дубильные и другие биологически активные вещества. Применяют в виде настойки, настоя, чая, экстракта в качестве горечи для возбуждения аппетита и стимуляции процесса пищеварения.
анорексия, гипоацидные состояния, ахилия.
1 чайную ложку нарезанной травы полыни заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 20 мин, процеживают и принимают по ¼ стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды. Настойку назначают по 15–20 капель 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды.
гиперацидные состояния, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
возможны диспептические явления.