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Активные вещества — “П”ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ* (ARTEMISIA ABSINTHIUM*)

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ* (ARTEMISIA ABSINTHIUM*) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Полыни горькой трава трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Полыни горькой трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 751 аптеке
от 18,80 грн
Цены в аптеках
Полыни настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Полыни настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 735 аптеках
от 7,50 грн
Цены в аптеках
Полыни горькой трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Полыни горькой трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 373 аптеках
от 24,96 грн
Цены в аптеках
Полыни настойка настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Тернофарм
Полыни настойка Настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Тернофарм
В 116 аптеках
от 8,00 грн
Цены в аптеках
Полыни настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Полыни настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 5 аптеках
от 14,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: трава высушенная, настойка.

собранные и высушенные трава (в начале цветения) и листья (до цветения или в начале цветения) полыни горькой содержат гликозиды абсинтин и анабсинтин, эфирные масла (0,5–2%), витамин С, дубильные и другие биологически активные вещества. Применяют в виде настойки, настоя, чая, экстракта в качестве горечи для возбуждения аппетита и стимуляции процесса пищеварения.

анорексия, гипоацидные состояния, ахилия.

1 чайную ложку нарезанной травы полыни заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 20 мин, процеживают и принимают по ¼ стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды. Настойку назначают по 15–20 капель 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды.

гиперацидные состояния, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

возможны диспептические явления.