Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 100 мл, №1 - Львів (19880) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 10
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Аптека
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом